Эрдоган намерен встретиться с Путиным в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Сочи 5 августа, сообщает турецкое государственное телевидение TRT Haber.

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В сообщении говорится, что турецкий лидер посетит курорт с однодневным визитом, в ходе которого ожидаются переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Эрдоган и Путин встречались в Сочи в сентябре 2021 года. В ходе встречи лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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