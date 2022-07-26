Эрдоган намерен встретиться с Путиным в Сочи
26 июля 202216:12
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Сочи 5 августа, сообщает турецкое государственное телевидение TRT Haber.
В сообщении говорится, что турецкий лидер посетит курорт с однодневным визитом, в ходе которого ожидаются переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Эрдоган и Путин встречались в Сочи в сентябре 2021 года. В ходе встречи лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.
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26 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru