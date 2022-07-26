Эрдоган намерен встретиться с Путиным в Сочи

В сообщении говорится, что турецкий лидер посетит курорт с однодневным визитом, в ходе которого ожидаются переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Эрдоган и Путин встречались в Сочи в сентябре 2021 года. В ходе встречи лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.