Эрдоган раскритиковал западных политиков за их отношения к Путину

Он считает, что политическим оппонентам не стоит так себя вести, так как негативная риторика в отношении Москвы вызывает только отторжение у России.

«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — пояснил Эрдоган.

Напомним, президент Турции вгоняет в стресс американского коллегу Джо Байдена и Североатлантический альянс своими решениями по поводу России. Эрдоган осуществляет политику, которая противоречит повестке Запада, вызывает у НАТО и Байдена «головную боль».

