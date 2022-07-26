Эрдоган раскритиковал западных политиков за их отношения к Путину
Отношение западных политиков к российскому лидеру Владимиру Путину не делает им чести, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Он считает, что политическим оппонентам не стоит так себя вести, так как негативная риторика в отношении Москвы вызывает только отторжение у России.
«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — пояснил Эрдоган.
Напомним, президент Турции вгоняет в стресс американского коллегу Джо Байдена и Североатлантический альянс своими решениями по поводу России. Эрдоган осуществляет политику, которая противоречит повестке Запада, вызывает у НАТО и Байдена «головную боль».
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