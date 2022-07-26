Эрдоган раскритиковал западных политиков за их отношения к Путину

Отношение западных политиков к российскому лидеру Владимиру Путину не делает им чести, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Своя игра. Эрдоган дружит с Путиным против НАТО?

Он считает, что политическим оппонентам не стоит так себя вести, так как негативная риторика в отношении Москвы вызывает только отторжение у России.

«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», — пояснил Эрдоган.

Напомним, президент Турции вгоняет в стресс американского коллегу Джо Байдена и Североатлантический альянс своими решениями по поводу России. Эрдоган осуществляет политику, которая противоречит повестке Запада, вызывает у НАТО и Байдена «головную боль».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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