«Цены до небес и борьба с терроризмом»: Главные заявления Путина на саммите в Тегеране
Президент России в ходе встречи с главами Ирана и Турции сделал ряд заявлений по ситуации вокруг Украины, ценам на газ и борьбе с терроризмом.
Президент России Владимир Путин 19 июля прибыл с официальным визитом в Тегеран на саммит стран – гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. Там он встретился с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры заявили о прогрессе в вопросе сирийского урегулирования. В свою очередь Путин отдельно отметил посредническую роль Турции по проблеме вывоза украинского зерна.
«Что касается усилий Турции, так же, как и предложений других стран — ну, например, Саудовская Аравия предлагает свое посредничество, Арабские Эмираты, и у них такие возможности есть — мы всем нашим друзьям, которые заинтересованы в урегулировании этого кризиса, благодарны за то, что они предоставляют свои возможности. Даже желание внести какой-то вклад — это благородное дело», — сказал глава государства.
Так, визит Путина начался со встречи с Эбрахимом Раиси во дворце Садабад. Российский лидер отметил, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами. Раиси также заявил, что двусторонние отношения развиваются довольно быстро.
«У обеих сторон есть необходимая политическая воля развивать отношения и вывести их на практическую область. Другие страны только претендуют на то, что они борются с терроризмом, но наши отношения и наше сотрудничество, что касается борьбы с терроризмом, доказало, что мы можем достичь тех целей, которые мы поставили перед собой», - сказал президент Ирана и подчеркнул, что в результате сотрудничества двух стран сирийский регион стал безопаснее.
Также на саммите Путин заявил о важности снятия Соединенными Штатами всех ограничений на экспорт российского зерна. По его словам, по-другому улучшить ситуацию на рынке продовольствия не получится. При этом он подчеркнул, что Вашингтон фактически снял санкции на поставки российских удобрений на мировой рынок.
«Если они искренне хотят улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского зерна», — призвал Путин.
Были сделаны заявления и по ситуации с ценами на нефть. Так, российский президент отметил, что они «взлетят до небес» в случае введения ограничений на поставки нефти из России. Путин уверен, что Запад в случае с нефтью наступает на те же грабли, что и с поставками газа.
«Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит с газом. Цены на нефть взлетят до небес», - сказал Путин и выразил недоумение тем, что подобные предложения озвучивают «люди с высшим образованием».
Кроме того, глава государства высказался по ситуации с поставками российского газа в Европу. По его словам, для поставок газа можно запустить «Северный поток – 2», однако он уже наполовину задействован на внутренний рынок России. Также Путин обратил внимание, что «Газпром» выполнял, выполняет и будет в полном объеме выполнять свои обязательства, «если, конечно, это кому-то нужно».
«Если они (Европа – прим. НСН) сами все своими руками закрывают, а потом ищут виноватых - это было бы смешно, если бы не было так грустно», - указал он.
При этом Владимир Путин объяснил, что Польша начала брать российский газ из Германии в реверсном режиме, потому что поставляемый Россией для ФРГ газ по долгосрочному контракту оказался дешевле. Он напомнил, что Польша включила Ямал — Европу в реверсном режиме и начала примерно 32 млн газа в сутки брать из ФРГ.
«Газ из Германии-то откуда? Это наш, российский газ. Почему из Германии? Потому что он оказался для поляков дешевле», — сказал Путин.
На саммите Путин коснулся и вопросов спецоперации на Украине. Он вновь заявил об отсутствии у Киева желания выполнять достигнутые в Стамбуле договоренности. Также Путин отметил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган многое делает для того, чтобы создать необходимые условия с целью нормализации ситуации.
«Конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет», - сказал Путин и поблагодарил Турцию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты за их предложения посредничества для урегулирования на Украине.
Также по итогам саммита было принято совместное заявление, в котором Россия, Турция и Иран подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также настрой на продолжение сотрудничества по урегулированию сирийской проблемы.
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