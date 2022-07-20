«Цены до небес и борьба с терроризмом»: Главные заявления Путина на саммите в Тегеране

«Что касается усилий Турции, так же, как и предложений других стран — ну, например, Саудовская Аравия предлагает свое посредничество, Арабские Эмираты, и у них такие возможности есть — мы всем нашим друзьям, которые заинтересованы в урегулировании этого кризиса, благодарны за то, что они предоставляют свои возможности. Даже желание внести какой-то вклад — это благородное дело», — сказал глава государства.

Так, визит Путина начался со встречи с Эбрахимом Раиси во дворце Садабад. Российский лидер отметил, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами. Раиси также заявил, что двусторонние отношения развиваются довольно быстро.

«У обеих сторон есть необходимая политическая воля развивать отношения и вывести их на практическую область. Другие страны только претендуют на то, что они борются с терроризмом, но наши отношения и наше сотрудничество, что касается борьбы с терроризмом, доказало, что мы можем достичь тех целей, которые мы поставили перед собой», - сказал президент Ирана и подчеркнул, что в результате сотрудничества двух стран сирийский регион стал безопаснее.