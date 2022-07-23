Своя игра. Эрдоган дружит с Путиным против НАТО?
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган помогая Украине, прислушивается к Путину и раздражает НАТО, преследуя собственные цели, считают ученые.
Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок возмутилась тем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал совместную фотографию с коллегами из России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. Соседство Эрдогана с российским и иранским лидерами, заявила дипломат, «мягко говоря, - вызов для НАТО». Она отметила, что Турция, являясь членом НАТО, осуществляет «массированную поддержку» Украины, а также является стороной соглашения по обеспечению экспорта украинского зерна, отмечает ZDF.
России нужен мусульманский вектор противостояния с Западом, поэтому Москва заинтересована в сотрудничестве с Турцией и Ираном больше, чем они, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил главный научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Малашенко.
«Путин встречается с главами государств, которые в общем-то к санкциям не присоединяются, у них отдельная позиция, они относятся к спецоперации на Украине с пониманием и тактом. Поскольку во внешней политике отрабатывается любое антизападное направление, в частности, мусульманское, этот визит очень важен, поскольку это выстраивание только начинается… Когда будет открыт мусульманский мир, этот вектор будет способствовать сокращению изоляции. Поэтому это так важно и это будет продолжаться - при том, что и с Турцией, и с Ираном очень непросто работать, там свои национальные интересы, которые совершенно не обязательно совпадают с Россией», - разъяснил эксперт.
Месяцем ранее Турция послушала Россию и прекратила попытки операции на севере Сирии, чтобы выиграть «политические очки» в переговорном процессе Москвы и Киева. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.
«Возникла вероятность прямого столкновения, которая сейчас не нужна ни России, ни Турции. Но турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган - нормальный политик, то есть на внутреннем поле, очевидно, он скажет, что "мы были готовы к решительным действиям, но наш большой друг Россия попросила нас подождать ". У Турции есть большой шанс заработать серьезные политические очки на фоне кризиса на Украине. Для этого Анкаре надо сохранить плотные рабочие отношения с Москвой», - объяснил он.
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с начала специальной военной операции России на Украине стремится организовать встречу лидеров двух стран. Кроме политических амбиций мусульманского мира, которые отстаивает турецкий лидер, он также рассчитывает усилить собственное влияние на мировой арене, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» независимый политолог Дмитрий Орешкин.
«Он очень озабочен своим местом в истории. Но эта встреча никогда не состоится, потому что Путину совершенно не интересно встречаться с Зеленским. Зачем? Какой нужен Путину результат от Зеленского? Ему нужно, чтобы Зеленский исчез, а договариваться с ним о способах исчезновения вряд ли есть смысл… Всё НАТО и всё общественное мнение консолидировано в интересах Украины. И встреча с Зеленским Путину совершенно не нужна. Это может быть воспринято как слабость», - отметил эксперт.
Однако, Эрдоган по-восточному тонко использует все шансы, чтобы набрать очки для роста влияния своей страны и усиления собственных политических позиций.
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