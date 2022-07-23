Своя игра. Эрдоган дружит с Путиным против НАТО?

России нужен мусульманский вектор противостояния с Западом, поэтому Москва заинтересована в сотрудничестве с Турцией и Ираном больше, чем они, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил главный научный сотрудник ИМЭМО имени Примакова РАН Алексей Малашенко.

«Путин встречается с главами государств, которые в общем-то к санкциям не присоединяются, у них отдельная позиция, они относятся к спецоперации на Украине с пониманием и тактом. Поскольку во внешней политике отрабатывается любое антизападное направление, в частности, мусульманское, этот визит очень важен, поскольку это выстраивание только начинается… Когда будет открыт мусульманский мир, этот вектор будет способствовать сокращению изоляции. Поэтому это так важно и это будет продолжаться - при том, что и с Турцией, и с Ираном очень непросто работать, там свои национальные интересы, которые совершенно не обязательно совпадают с Россией», - разъяснил эксперт.