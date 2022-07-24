СМИ: Решения Эрдогана по России «сводят с ума» Байдена и НАТО

Эрдоган осуществляет политику, которая противоречит повестке Запада, отмечает автор публикации Майкл Кроули, и вызывает у НАТО и Байдена «головную боль».

«Эрдоган — вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу», — цитирует экс-офицера дипломатической службы Элизабет Шакелфорд Газета.ru.

В связи с этим издание напоминает о планах Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также визит турецкого лидера в Тегеран, где состоялась его встреча с коллегами из Ирана и России Ибрагимом Раиси и Владимиром Путиным.

Ранее, 23 апреля, глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок возмутилась тем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал совместную фотографию с коллегами из России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает ZDF.

