СМИ: Решения Эрдогана по России «сводят с ума» Байдена и НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вгоняет в стресс американского коллегу Джо Байдена и Североатлантический альянс своими решениями по поводу России. Об этом сообщает издание The New York Times.
Эрдоган осуществляет политику, которая противоречит повестке Запада, отмечает автор публикации Майкл Кроули, и вызывает у НАТО и Байдена «головную боль».
«Эрдоган — вроде в нашей команде, но потом он делает такие вещи, которые явно не идут на пользу Западу», — цитирует экс-офицера дипломатической службы Элизабет Шакелфорд Газета.ru.
В связи с этим издание напоминает о планах Эрдогана наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, а также визит турецкого лидера в Тегеран, где состоялась его встреча с коллегами из Ирана и России Ибрагимом Раиси и Владимиром Путиным.
Ранее, 23 апреля, глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок возмутилась тем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал совместную фотографию с коллегами из России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает ZDF.
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