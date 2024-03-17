«Дуэль» за лидерство: Франция борется в Германией в ЕС за счет России

Пока Франция борется с Германией за лидерство в Евросоюзе, в России опасаются, что «западники» могут согласиться на режим прекращения огня во время Олимпиады и военные упустят время.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил изданию Le Parisien, что не исключает возможности проведения Парижем наземных операций на Украине.

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По его словам, сила Франции заключается в том, что страна может это сделать. Политик отметил, что не хотел бы такого развития событий и не будет «это инициировать».

Желания и действительность

Понятно, почему Макрон оставляет себе возможность сделать шаг назад. Военно-промышленный комплекс Франции не готов к конфликту высокой интенсивности. Об этом Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 2.

Макрон обратил внимание, что французская промышленность производит «скромное» количество боеприпасов. По его словам, аналитические центры страны не прогнозировали возникновения полномасштабных конфликтов в Европе.

«Наша оборонная промышленность не адаптирована к территориальному конфликту высокой интенсивности», - констатировал президент.

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При этом Макрон не исключает отправки войск в Одессу. Об этом пишет газета Le Monde.

«В любом случае, в наступающем году мне придется отправить некоторых ребят в Одессу», - приводит издание слова президента Франции.

Макрон 26 февраля допустил, что Франция и другие западные страны направят военных на Украину. Европейские союзники не поддержали его инициативу.

Олимпийское «перемирие»

Французский президент пытается и другими способами повлиять на украинский конфликт и, прежде всего, на Россию.

Париж собирается предложить прекращение огня на время Олимпийских игр во Франции, которые пройдут с 26 июля по 11 августа текущего года.

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Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление французского лидера Эммануэля Макрона.

«Мы об этом попросим», – заявил глава государства.

Военкоры против

На новые заявления президента Франции Эммануэля Макрона обратили внимание российские военные корреспонденты. Так, Александр Коц напомнил о действиях Запада во время нескольких последних Олимпийских игр.

«А я бы напомнил французскому лидеру о том, как коллективный Запад натравил Саакашвили на осетин в августе 2008 года, когда в Пекине шла Олимпиада. А еще я бы напомнил Макрону, как коллективный запад устроил майдан с госпереворотом во время Олимпиады в Сочи. Или может быть США прекращали огонь в Ирак или Афганистане на время Олимпийских игр? В конце концов, что нам до той Олимпиады, в которой сборная Российской Федерации все равно не участвует?», – отметил Коц.
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Его коллега Юрий Котенок оказался более пессимистичным в прогнозах по поводу реакции России на возможное предложение Франции о прекращении огня в зоне СВО на время Олимпиады в Париже.

Он считает, что выступление президента Макрона является последовательной подготовкой «общественного мнения к заходу на Украину». А предложение о прекращении огня в период Олимпиады назвал самым опасным.

«Зная усилия наших лоббистов, продвигающих возможность "замирения с Западом", вариант подобного "жеста доброй воли" исключать нельзя. Две недели — серьёзный срок. И его как раз хватит для заведения западного контингента в ключевые районы», – предупредил Котенок.

«Дуэль» за лидерство в ЕС

Заявления, которые делает президент Франции Эммануэль Макрон по поводу конфликта на Украине, связаны с его стремлением вернуть статус страны-доминанта в Европе. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Геополитические аналитики издания проанализировали заявления источников в Елисейском дворце и Бундестаге и пришли к выводу, что Макрон «из голубя в ястреба» превратился не случайно.

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Эксперты объяснили действия Макрона его внутриполитической борьбой в Евросоюзе за лидерство с Германией. Власти ФРГ нарушили соглашение между странами, по которому Берлину отводилось экономическое лидерство в ЕС, а Франции — стратегическое.

«Границы сейчас размыты, и предпринимаются попытки вторгнуться во владения друг друга», — говорится в публикации.

Политологи не исключили, что между Францией и Германией состоится жесткая дуэль, которая, по их мнению, уже началась.

Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала France 2 не подтвердил, что в отсутствии у него диалога с президентом России Владимиром Путиным есть какие-то личные причины. Он подчеркнул, что в начале конфликта вокруг Украины несколько раз созванивался с президентом РФ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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