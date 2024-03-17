«Дуэль» за лидерство: Франция борется в Германией в ЕС за счет России

По его словам, сила Франции заключается в том, что страна может это сделать. Политик отметил, что не хотел бы такого развития событий и не будет «это инициировать».

Желания и действительность

Понятно, почему Макрон оставляет себе возможность сделать шаг назад. Военно-промышленный комплекс Франции не готов к конфликту высокой интенсивности. Об этом Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 2.

Макрон обратил внимание, что французская промышленность производит «скромное» количество боеприпасов. По его словам, аналитические центры страны не прогнозировали возникновения полномасштабных конфликтов в Европе.

«Наша оборонная промышленность не адаптирована к территориальному конфликту высокой интенсивности», - констатировал президент.