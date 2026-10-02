Губернатор сообщил о подозрении на случай особо опасной инфекции в Приангарье

Особо опасное инфекционное заболевание заподозрили у жителя Иркутской области, в связи с этим власти региона провели внеочередное заседание областной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс противоэпидемиологических мероприятий... Утвердили оперативный план действий. Поручил неукоснительно исполнять все его разделы и пункты», - написал глава региона на платформе «Макс».

Кобзев указал, что под медицинское наблюдение взяты все выявленные контактные лица. Сейчас у них нет признаков заболевания, лабораторные исследования показали отрицательные результаты. Роспотребнадзор и правительство области контролируют ситуацию.

Ранее Анна Попова рассказала, что в России в 2026 году зафиксировали примерно 500 случаев завоза опасных инфекций.

