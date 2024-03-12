Зеленский: Украине не нужны французские военные
Украина не нуждается в присутствии военнослужащих из Франции, сообщил телеканалу BFMTV глава государства Владимир Зеленский.
По его словам, пока Вооруженные силы Украины держатся, французская армия может оставаться на своей территории. «Если Россия вступит в конфликт со страной НАТО, ваши дети могут быть отправлены в одну из стран НАТО, но это будет другой вопрос», — заявил украинский лидер.
Зеленский отметил, что Украина не входит в Североатлантический альянс.
Ранее стало известно, что спецназовцы стран-членов НАТО уже находятся на Украине, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск альянса на украинскую территорию были призваны легализовать присутствие военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru