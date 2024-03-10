СМИ: Франция создает альянс стран, готовых отправить военных на Украину

По данным издания, тем самым Париж углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином. В статье напоминается про высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных военнослужащих на Украину. После этого большинство членов Евросоюза, включая Германию, Чехию и Польшу, заявили, что у них нет таких планов. Однако, по данным издания, Эстония, Латвия и Литва оказались гораздо более открыты в этом плане.

Ранее стало известно, что Франция рассматривает возможность разрешить силам специального назначения и другим подразделениям пересекать границу с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

