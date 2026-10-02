В Донецке при атаке БПЛА пострадали восемь сотрудников МЧС

Восемь сотрудников МЧС пострадали в результате повторной атаки БПЛА в Донецке. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Донецкой Народной Республике.

Инцидент произошел в Куйбышевском районе, пишет RT. Во время атаки огнеборцы тушили пожар в частном секторе, который возник из-за налета украинского дрона.

«Пострадали 8 сотрудников МЧС... Двое находятся под наблюдением врачей, еще шестеро проходят амбулаторное лечение», - указали в пресс-службе.

Ранее в Севастополе четыре пиротехника МЧС погибли при детонации средства поражения во время обследования территории после атаки ВСУ.

