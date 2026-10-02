В Туапсе после падения обломков БПЛА повреждено предприятие

Инфраструктура предприятия в Туапсе повреждена после беспилотной атаки. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

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Как отметили в ведомстве, в Туапсинском округе были обнаружены обломки БПЛА. Никто не пострадал, пишет RT.

«Незначительные повреждения получила инфраструктура одного из предприятий Туапсе», - указали в оперштабе.

Ранее в Новороссийске произошло возгорание на территории предприятия из-за падения обломков БПЛА.

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ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиКраснодарский Край

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