В Туапсе после падения обломков БПЛА повреждено предприятие
2 октября 202611:19
Юлия Савченко
Инфраструктура предприятия в Туапсе повреждена после беспилотной атаки. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Как отметили в ведомстве, в Туапсинском округе были обнаружены обломки БПЛА. Никто не пострадал, пишет RT.
«Незначительные повреждения получила инфраструктура одного из предприятий Туапсе», - указали в оперштабе.
Ранее в Новороссийске произошло возгорание на территории предприятия из-за падения обломков БПЛА.
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