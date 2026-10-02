В Северной Осетии задержали готовившего теракт мужчину
2 октября 202611:36
Юлия Савченко
Гражданин России, готовивший теракт, задержан в Северной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.
По данным ведомства, 19-летний россиянин - член запрещенной в РФ международной террористической организации - планировал совершить теракт на территории участкового пункта полиции.
Ранее силовики задержали жителя Москвы за подготовку подрыва автомобиля из состава кортежа высокопоставленного российского чиновника в столичном регионе.
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