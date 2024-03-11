«Запугивать бесполезно!»: Воинственную риторику Макрона объяснили «вакуумом»

США сейчас не до Украины, поэтому президент Франции пытается заполнить собой образовавшийся вакуум, сказала в эфире НСН Евгения Обичкина.

Президент Франции прекрасно понимает, что запугивать Россию бесполезно, а его высказывания по Украине являются «элементом сдерживания», объяснила в интервью НСН профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку войск стран НАТО на Украину, пояснив, что «не исключать что-то – не означает делать это». Кроме того, 11 марта стало известно, что Макрон в ближайшее время посетит Киев.

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«Об этом (вводе войск НАТО на Украину – прим. НСН) речь пока не идет. Он сказал "я не исключаю", а это совсем другое дело. Во Франции подобные решения принимает президент, но ему нужны поддержка общественного мнения и парламентариев. В одиночку такие вещи не делаются, для этого нужны серьезные консультации. Президент Франции прекрасно понимает, что запугивать Россию бесполезно, поэтому его высказывания – это элемент сдерживания», - сказала Обичкина.

По ее мнению, действия Макрона объясняются тем, что США из-за предстоящих президентских выборов сейчас не до Украины, в связи с чем образовался «вакуум».

«Макрон хочет заполнить вакуум, который временно образовался из-за отсутствия США в связи с выборами. Он выступает от имени Европы, чтобы, как он считает, обеспечить европейскую безопасность на будущее», - заключила собеседница НСН.

Немецкий таблоид Bild ранее сообщил, что правительство ФРГ якобы составило теоретический «план нападения» России на НАТО и саму Германию. Председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер в интервью НСН назвал эту публикацию «полной чушью».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаНАТОЭммануэль Макрон

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