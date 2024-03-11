«Запугивать бесполезно!»: Воинственную риторику Макрона объяснили «вакуумом»

Президент Франции прекрасно понимает, что запугивать Россию бесполезно, а его высказывания по Украине являются «элементом сдерживания», объяснила в интервью НСН профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправку войск стран НАТО на Украину, пояснив, что «не исключать что-то – не означает делать это». Кроме того, 11 марта стало известно, что Макрон в ближайшее время посетит Киев.