СК возбудил дело о присвоении денег бизнесмена Малофеева в США
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о присвоении на счетах в США денежных средств российского бизнесмена Константина Малофеева и их использовании для финансирования ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Разбирательство было начато по заявлению предпринимателя.
«По решению органов власти США был произведен незаконный арест денежных средств, находившихся на счетах Малофеева в кредитных учреждениях США. Присвоенные средства в дальнейшем были использованы для финансирования ВСУ», - указала Петренко.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и должностные лица американских органов власти, которые причастны к незаконным решениям.
Ранее стало известно, что бизнесмен Илья Трабер стал фигурантом уголовного дела об убийстве депутата Сергея Петрова в 2020 году. Позднее разбирательство в отношении предпринимателя прекратили «за непричастностью к совершению данного преступления».
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