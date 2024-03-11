Медведев уличил Макрона в трусости из-за переноса поездки на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон перенес свой визит на Украину из-за трусости. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Макрон готовится к поездке в Киев? Но ведь он трус до мозга костей!» - написал политик на своей странице в соцсети X.
По словам Медведева, он собирался таким образом прокомментировать предстоящий визит Макрона на Украину еще до того, как стало известно о переносе визита президента Франции.
Как пишет «Свободная пресса», генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал французского лидера советоваться с альянсом по вопросу отправки войск на Украину.
В ночь на 11 марта агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон решил отложить визит в Киев. Вечером в понедельник информацию подтвердило издание Politico, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru