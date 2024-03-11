Медведев уличил Макрона в трусости из-за переноса поездки на Украину

«Макрон готовится к поездке в Киев? Но ведь он трус до мозга костей!» - написал политик на своей странице в соцсети X.

По словам Медведева, он собирался таким образом прокомментировать предстоящий визит Макрона на Украину еще до того, как стало известно о переносе визита президента Франции.

Как пишет «Свободная пресса», генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал французского лидера советоваться с альянсом по вопросу отправки войск на Украину.

В ночь на 11 марта агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон решил отложить визит в Киев. Вечером в понедельник информацию подтвердило издание Politico, передает «Радиоточка НСН».

