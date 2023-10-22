Накануне Герхард Шрёдер сделал ряд веских заявлений в поддержку России. Так, он считает, что США не разрешили Украине продолжать переговоры с Россией в 2022 году, чтобы достичь мирных договоренностей, заявил бывший канцлер ФРГ в интервью Berliner Zeitung.

«На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили... Все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально», — цитируют политика РИА Новости.

Также Шрёдер назвал Крым не просто регионом, а частью ее истории. По мнению бывшего немецкого канцлера, «военные действия можно было бы закончить, если бы геополитические интересы не были затронуты».

Кроме того, Шрёдер посоветовал главе МИД Германии Анналене Бёрбок подбирать слова, когда она говорит о России, с которой Германии необходимо поддерживать отношения, как бы ни было это трудно.

«Если политика сводится к эмоциям, как в случае с «Зелеными» и Анналеной Бербок, то это неправильно», — заявил Шрёдер.