Дружба в политике? Путин и Шрёдер поддерживают друг друга и сотрудничество России и ФРГ
Владимир Путин и Герхард Шрёдер на протяжении десятилетий продолжают не только друг друга, но и взаимоотношения между Россией и Германией.
Президент России Владимир Путин по-немецки прокомментировал нападки в ФРГ на бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».
«Чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роте (члена Палаты Общин в Канаде, который симпатизирует нацистам - прим. НСН)», - цитирует ТАСС российского лидера.
У Владимира Путина по-прежнему много друзей в Германии, которые не поддерживают его позицию по Украине, но выступают за другие идеи российского лидера, заявил немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН.
«Что касается единомышленников по поводу украинского конфликта, не думаю, что в этом отношении кто-то в Германии Путина поддерживает. Но у него и правда есть друзья, которые по-прежнему с ним близко общаются – это бывший канцлер страны Герхард Шредер, люди из бизнеса, которые вместе с Россией строили в своем время энергетический альянс. У Путина в этой среде сегодня по-прежнему хорошие отношения», - отметил он.
Накануне Герхард Шрёдер сделал ряд веских заявлений в поддержку России. Так, он считает, что США не разрешили Украине продолжать переговоры с Россией в 2022 году, чтобы достичь мирных договоренностей, заявил бывший канцлер ФРГ в интервью Berliner Zeitung.
«На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не пошли на мир, потому что им не разрешили... Все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально», — цитируют политика РИА Новости.
Также Шрёдер назвал Крым не просто регионом, а частью ее истории. По мнению бывшего немецкого канцлера, «военные действия можно было бы закончить, если бы геополитические интересы не были затронуты».
Кроме того, Шрёдер посоветовал главе МИД Германии Анналене Бёрбок подбирать слова, когда она говорит о России, с которой Германии необходимо поддерживать отношения, как бы ни было это трудно.
«Если политика сводится к эмоциям, как в случае с «Зелеными» и Анналеной Бербок, то это неправильно», — заявил Шрёдер.
Ранее Христианско-демократический союз (ХДС) ФРГ предложил лишить экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера пенсии для госслужащих из-за связей политика с Россией. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В ХДС объясняют такое предложение контактами Шредера с президентом России Владимиром Путиным, а также пребыванием бывшего канцлера на постах в энергетических компаниях РФ.
Однако ограничения могут остаться нереализованными. Как отметила депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катя Маст, введение таких мер сомнительно, так как речь идет о «праве собственности», пишет RT.
Кроме того, издание Zeit сообщает, что Шрёдер может лишиться своего бюро. Экс-канцлер не использует офисы и ставки уволенных сотрудников, в связи с чем «основание для комплектования персонала и выделения помещений для бывшего канцлера отпадает», пишет РИА ФАН.
В начале мая в Польше также напомнили, что Шрёдер много лет представлял Россию на площадках Европейского союза, был главным идеологом проектов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Заместитель министра юстиции Польши Себастиан Калета, что было направлено соответствующее предложение внести Шрёдера в санкционный список.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью немецкому изданию Stern отказался извиняться за дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным, выразив сомнение в том, что личное дистанцирование от российского лидера может принести кому-нибудь пользу. Он заявил, что многие граждане ФРГ одобряют то, что он сохраняет отношения с Кремлем.
Также политик отметил, что осуждает действия России на Украине, однако не намерен прекращать контакты с главой российского государства.
«Неужели я должен перепрыгивать через каждую палку, которую мне подставляют? Я не такой. Я принял решения, и я поддерживаю их, и я ясно дал понять: может быть, я смогу быть полезен ещё раз», — заключил Шрёдер.
Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии в 1998-2005 годах. В начале февраля 2022 года появилась информация о том, что он может занять место председателя казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева в новом составе совета директоров «Газпрома».
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