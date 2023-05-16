СМИ: Жену Шредера уволили с работы после посещения российского посольства

Супругу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера Со Ен Ким-Шредер уволили из государственной компании NRW.Global Business после посещения российского посольства. Об этом сообщает Bild.

В Германии предложили лишить пенсии экс-канцлера Шредера из-за связей с Россией

Известно, что чета Шредеров 9 мая посетила прием в дипмиссии по случаю Дня Победы.

Со Ен Ким-Шредер «немедленно» освободили от должности. Как отметили в NRW, сотрудницу неоднократно предупреждали о недопустимости публичных заявлений «по политическим вопросам». Жена экс-канцлера занимала пост представителя компании в Южной Корее.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Российское ПосольствоГерхард ШредерГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры