Из-за связей с Россией Шрёдера на Дне германского единства отсадили от Шольца
Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на праздновании годовщины объединения Германии посадили отдельно от премьер-министра Олафа Шольца и президента Франк-Ваальтера Штайнмайера. Как сообщает Bild, причина в связях Шрёдера с Россией.
По данным издания, никто из ведущих политиков не хотел оказаться с ним в одном кадре. На фотографии Шрёдер сидит вместе со своей пятой супругой Со-Ён Шрёдер-Ким. Места в одном ряду с ними свободны.
Объединение ФРГ и ГДР отмечается 3 октября в Гамбурге. Договор вступил в силу в этот день в 1990 году. Начало объединению страны послужило падение берлинской стены 9 ноября 1989 года. Ежегодно 3 октября отмечается в ФРГ как национальный праздник – День германского единства.
В мае 2022 года немецкая правящая коалиция лишила Шрёдера должности в парламенте и всех привилегий из-за его связей с Россией и пророссийской позиции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru