Из-за связей с Россией Шрёдера на Дне германского единства отсадили от Шольца

По данным издания, никто из ведущих политиков не хотел оказаться с ним в одном кадре. На фотографии Шрёдер сидит вместе со своей пятой супругой Со-Ён Шрёдер-Ким. Места в одном ряду с ними свободны.

Объединение ФРГ и ГДР отмечается 3 октября в Гамбурге. Договор вступил в силу в этот день в 1990 году. Начало объединению страны послужило падение берлинской стены 9 ноября 1989 года. Ежегодно 3 октября отмечается в ФРГ как национальный праздник – День германского единства.

В мае 2022 года немецкая правящая коалиция лишила Шрёдера должности в парламенте и всех привилегий из-за его связей с Россией и пророссийской позиции.

