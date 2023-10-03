Из-за связей с Россией Шрёдера на Дне германского единства отсадили от Шольца

Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на праздновании годовщины объединения Германии посадили отдельно от премьер-министра Олафа Шольца и президента Франк-Ваальтера Штайнмайера. Как сообщает Bild, причина в связях Шрёдера с Россией.

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По данным издания, никто из ведущих политиков не хотел оказаться с ним в одном кадре. На фотографии Шрёдер сидит вместе со своей пятой супругой Со-Ён Шрёдер-Ким. Места в одном ряду с ними свободны.

Объединение ФРГ и ГДР отмечается 3 октября в Гамбурге. Договор вступил в силу в этот день в 1990 году. Начало объединению страны послужило падение берлинской стены 9 ноября 1989 года. Ежегодно 3 октября отмечается в ФРГ как национальный праздник – День германского единства.

В мае 2022 года немецкая правящая коалиция лишила Шрёдера должности в парламенте и всех привилегий из-за его связей с Россией и пророссийской позиции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияГерхард Шредер

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