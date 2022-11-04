Названы пять влиятельных фигур Запада, поддержавших Москву

Первым издание упоминает американского миллиардера Илона Маска, который предложил план мирного урегулирования между Украиной и Россией. Он предполагает проведение выборов на четырех территориях, которые ранее входили в состав Украины, и признание Крыма частью России.

Следом идет Дональд Трамп, который неоднократно хвалил президента РФ Владимира Путина. Издание называет его одним из сторонников Москвы.

Среди журналистов Business Insider отмечает ведущего Fox News Такера Карлсона, который неоднократно критиковал политику США в отношении России, в том числе заявляя о том, что Вашингтон стоят за происшествиями на «Северных потоках».

В статье также упоминается бывший премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, «открыто одобряющий» политику российского руководства.

Последний в списке издания – экс-канцлер Германии Герхарда Шрёдера, который подвергся критике на Западе за поддержание хороших отношений с Путиным.

По словам немецкого политика, многие граждане ФРГ одобряют то, что он сохраняет отношения с Кремлем. Он отказался извиняться за дружбу с президентом РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

