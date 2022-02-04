Шрёдер может занять место в новом составе совета директоров «Газпрома»

Причастный к терактам в метро Москвы приговорён к пожизненному сроку

После принятия закона о ДЭГ за мундепов в столице можно будет голосовать на mos.ru

Собянин осмотрел строящийся скоропомощный комплекс ГКБ №15

Более тысячи жителей Москвы и области вошли в регистр доноров костного мозга

Профессия ассистента экскурсоводов появится в Москве