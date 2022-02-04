Шрёдер может занять место в новом составе совета директоров «Газпрома»

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер может занять место председателя казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева в новом составе совета директоров «Газпрома». Об этом говорится в сообщении холдинга.

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Совет директоров «Газпрома» на заседании в четверг утвердил список из 11 кандидатов для избрания в новый состав совета на годовом собрании акционеров. Оно состоится 30 июня в Санкт-Петербурге.

Другие 10 кандидатов являются действующими директорами.

Ранее супруга Герхарда Шрёдера в своём Instagram написала, что он заразился коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазпромГерхард Шредер
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