Шрёдер может занять место в новом составе совета директоров «Газпрома»
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер может занять место председателя казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева в новом составе совета директоров «Газпрома». Об этом говорится в сообщении холдинга.
Совет директоров «Газпрома» на заседании в четверг утвердил список из 11 кандидатов для избрания в новый состав совета на годовом собрании акционеров. Оно состоится 30 июня в Санкт-Петербурге.
Другие 10 кандидатов являются действующими директорами.
Ранее супруга Герхарда Шрёдера в своём Instagram написала, что он заразился коронавирусом.
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