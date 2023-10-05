Путин призвал Германию гордиться экс-канцлером Шредером

Российский лидер Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», что ФРГ должна гордиться такими людьми, как экс-канцлер Германии Герхард Шредер. По мнению Путина, он заботится о гражданах Германии и их интересах. Трансляция выступления президента России доступна на официальном портале мероприятия.

Польша предложила ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ Шредера

Путин назвал Шредера настоящим сыном своего народа и отметил, что бывший канцлер в политических вопросах руководствовался прежде всего интересами Германии и немецкой экономики.

В частности, президент России подчеркнул, что при содействии Шредера строился «Северный поток 1» и практически начиналось строительство «Северного потока 2».

Ранее Христианско-демократический союз ФРГ предложил лишить экс-канцлера Германии Герхарда Шредера пенсии для госслужащих из-за связей политика с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияВалдайВладимир ПутинГерхард Шредер

Горячие новости

Все новости

партнеры