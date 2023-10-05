Путин призвал Германию гордиться экс-канцлером Шредером
Российский лидер Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», что ФРГ должна гордиться такими людьми, как экс-канцлер Германии Герхард Шредер. По мнению Путина, он заботится о гражданах Германии и их интересах. Трансляция выступления президента России доступна на официальном портале мероприятия.
Путин назвал Шредера настоящим сыном своего народа и отметил, что бывший канцлер в политических вопросах руководствовался прежде всего интересами Германии и немецкой экономики.
В частности, президент России подчеркнул, что при содействии Шредера строился «Северный поток 1» и практически начиналось строительство «Северного потока 2».
Ранее Христианско-демократический союз ФРГ предложил лишить экс-канцлера Германии Герхарда Шредера пенсии для госслужащих из-за связей политика с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шнуров спел в Петербурге посвященную Беглову песню «Покаянная»
- Додон пообещал восстановить соглашения с СНГ после смены власти в Молдавии
- «Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе
- Пентагон подтвердил, что американский самолет сбил турецкий БПЛА в Сирии
- «Ак Барс» обыграл «Авангард» в дополнительное время матча КХЛ
- Путин похвалил ЦБ и кабмин за реакцию на ослабление рубля
- На юге Тайваня число пострадавших от тайфуна «Коину» достигло 356
- Путин призвал отказаться от господства доллара
- Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Курской областью
- Путин призвал Германию гордиться экс-канцлером Шредером
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru