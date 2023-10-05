Путин призвал Германию гордиться экс-канцлером Шредером

Путин назвал Шредера настоящим сыном своего народа и отметил, что бывший канцлер в политических вопросах руководствовался прежде всего интересами Германии и немецкой экономики.

В частности, президент России подчеркнул, что при содействии Шредера строился «Северный поток 1» и практически начиналось строительство «Северного потока 2».

Ранее Христианско-демократический союз ФРГ предложил лишить экс-канцлера Германии Герхарда Шредера пенсии для госслужащих из-за связей политика с Россией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

