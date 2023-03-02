СМИ сообщили о судьбе Шредера в Социал-демократической партии Германии

Отмечается, что Шредер останется в партии. Заявление было подано несколькими структурами СДПГ, но отклонено комиссией во второй инстанции.

Ранее 17 региональных партийных объединений обвинили Герхарда Шредера в слишком тесных связях с Россией после начала специальной военной операции на Украине. Сопартийцы также решили провести расследование в связи с его контактами с президентом России Владимиром Путиным, а также российским газовым и нефтяным сектором.

