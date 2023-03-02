СМИ сообщили о судьбе Шредера в Социал-демократической партии Германии

Арбитражная комиссия Социал-демократической партии Германии отклонила запрос на исключение бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом сообщает издание Spiegel.

Названы пять влиятельных фигур Запада, поддержавших Москву

Отмечается, что Шредер останется в партии. Заявление было подано несколькими структурами СДПГ, но отклонено комиссией во второй инстанции.

Ранее 17 региональных партийных объединений обвинили Герхарда Шредера в слишком тесных связях с Россией после начала специальной военной операции на Украине. Сопартийцы также решили провести расследование в связи с его контактами с президентом России Владимиром Путиным, а также российским газовым и нефтяным сектором.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияГерхард Шредер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры