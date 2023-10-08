Донести позицию России. Путин сказал, что никого не учил на ВЭФ
Президент Путин заявил, что никого не учил на ВЭФ, а просто пытался донести позицию России. Эксперты услышали, некоторые спорили.
Президент России Владимир Путин прокомментировал свое выступление в рамках пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября.
После завершения выступления модератор форума Федор Лукьянов в беседе с главой государства сравнил его заявления с речью «доброго учителя». Путин отметил, что старался донести до слушателей позицию России.
«Я даже не пытался никого учить», - сказал президент.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков еще до трехчасовой речи Путина в рамках пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал ее «событием мирового масштаба».
Новый мир построим
Глава государства начал с того, что Россия еще 20 лет назад стала участником процесса перестройки – создания нового и более справедливого мира, но ее шаги в этом направлении не смогли расценить верно.
«Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: «Может быть, нам и в НАТО вступить?» Но нет, НАТО такая страна не нужна. Мы-то считали, что мы уже свои, буржуинские. Чего еще? Противостояния идеологического больше нет. В чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим», - рассказал он.
По оценке главы государства, перед клубом и страной сейчас стоит задача строительства нового мира.
Он также добавил, что Россия является самой большой страной, она не нуждается в новых землях, не ищет их. При этом Россия понимает, что эпоха колониального владычества давно закончилась и никогда больше не вернется.
Идеи о многополярности мира, которые продвигает Владимир Путин, поддерживают и в Германии, где у российского лидера осталось много друзей со времен службы в КГБ. Среди них бывший канцлер страны Герхард Шредер, представители бизнеса, которые вместе с Россией строили энергетический альянс.
Немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН подтвердил, что в ФРГ продолжают мыслить в категориях монополярного мира, созданного по западному образцу, но есть и сторонники идеи многополярности.
«Тут очень не хотят говорить о многополярном мире. По-прежнему фигурирует мнение, что мир нужно строить по западному образцу... Тут двоякое положение. Потому что в элитах есть абсолютная ненависть в отношении Путина, среди других сегментов общества есть непонимание украинского вопроса, но в целом позиция России и построение многополярного мира имеет не так мало последователей», - объяснил он.
Украинский вопрос
Ситуации на Украине президент, как и предполагалось, уделил особое внимание в своей речи.
Глава государства отметил, что Киев полностью зависит от зарубежной помощи. В случае прекращения военных поставок Украина продержится лишь неделю, считает Путин.
По его словам, украинская экономика не способна существовать без внешней подпитки.
Президент также заявил, что Россия начала спецоперацию для окончания войны, которая длится на Украине с 2014 года. Он напомнил, что к конфликту привел государственный переворот.
Эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН подтвердил данные о том, что у НАТО заканчиваются вооружения для Украины.
«Конфликт на Украине очень интенсивный в плане расхода боеприпасов. Он выше, чем все известные войны, за исключением Второй мировой, с обеих сторон расходуется очень много боеприпасов. По косвенным признакам можно судить, что у НАТО действительно есть проблемы. После крушения Советского Союза, оборонная промышленность в Европе и США была очень сильно сокращена, поскольку враг исчез. При этом у них очень много баз и складов хранения. Вооружение у них есть во многих точках мира, поэтому они то из Ирака возьмут, то из Кувейта или из Южной Кореи. Но запасы нужно восполнять, а мощностей видимо не хватает», - сказал Калмыков.
Война-войной...
На фоне действия западных санкций и проведения специальной военной операции в России «естественным образом началась структурная перестройка экономики», заявил президент.
Он отметил, что расходы на оборону и безопасность возросли примерно в два раза. В настоящее время они составляют около 6% ВВП, однако это не значит, что государство тратит на вооружение чрезмерно много.
«Профицит российского бюджета в этом квартале выше 660 млрд рублей... Поэтому сказать о том, что мы чрезмерно много тратим деньги на пушки и забыли про масло — это не так», — указал глава государства.
Выступая на заседании Валдайского клуба, Владимир Путин отверг идею понижения ядерного порога в российской военной доктрине. Сегодня оснований для этого президент не видит. Сенатор Алексей Пушков поддержал позицию президента, отметив, что изменения военной доктрины РФ не требуется.
«Здравый, рациональный подход. Еще Карибский кризис показал, что размахивание ядерным оружием ведет лишь к одному - к ответной эскалации, к резкой возгонке политической истерии и переходу уже к ядерной фазе противостояния, чреватой глобальной катастрофой» – написал парламентарий в своем Telegram-канале.
...обед по расписанию
Глава государства также заявил, что реальные доходы населения в России выросли больше чем на 12%.В середине сентября Путин заявлял, что доходы россиян растут, однако в целом они являются довольно скромными.
Президент считает, что созданная на долларе мировая финансовая система постепенно рушится. Владимир Путин заявил на ВЭФ, что «никто не будет делать резких движений» на фоне ослабления рубля. По мнению президента, Центробанк своевременно и правильно поднял ключевую ставку. Глава государства также заявил, что доллар теряет свое влияние.
При этом эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН посоветовал россиянам избавляться от наличных долларов, вкладываться в золото или юани.
«По юаню можно найти депозиты, по доллару нет. На юани, если вы купили их на брокерском счету, вы можете купить облигации российских корпораций. Вы на этом можете зарабатывать. От доллара россиянам сегодня надо уходить, потому что американцы могут еще больше закрутить гайки, например, забанить корреспондентские счета самого национального клирингового центра, то есть, самой биржи. Тогда вы эти доллары оттуда просто не выведете», - говорил он.
Ранее министр экономики России в 1992-1993 годах Андрей Нечаев в беседе с НСН заявил, что целые секторы экономики России, в том числе потребительский рынок критически зависят от импорта. Поэтому высокий курс иностранной валюты неминуемо ведет к падению уровня жизни россиян, напоминает его слова «Радиоточка НСН».
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