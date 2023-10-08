Донести позицию России. Путин сказал, что никого не учил на ВЭФ

После завершения выступления модератор форума Федор Лукьянов в беседе с главой государства сравнил его заявления с речью «доброго учителя». Путин отметил, что старался донести до слушателей позицию России.

«Я даже не пытался никого учить», - сказал президент.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков еще до трехчасовой речи Путина в рамках пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал ее «событием мирового масштаба».

Новый мир построим

Глава государства начал с того, что Россия еще 20 лет назад стала участником процесса перестройки – создания нового и более справедливого мира, но ее шаги в этом направлении не смогли расценить верно.

«Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: «Может быть, нам и в НАТО вступить?» Но нет, НАТО такая страна не нужна. Мы-то считали, что мы уже свои, буржуинские. Чего еще? Противостояния идеологического больше нет. В чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим», - рассказал он.