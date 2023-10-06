НАТО, СВО и Пригожин: Путин расставил акценты в «мировой» речи на «Валдае»
Глава государства вспомнил, как хотел вступить в НАТО, рассказал о ходе спецоперации, о доходах граждан и расходах на «пушки», а еще поделился деталями гибели Пригожина.
Президент России Владимир Путин накануне выступил в рамках пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков еще до трехчасовой речи назвал ее «событием мирового масштаба».
«Валдай» традиционно считается трибуной, за событиями на которой следит не только российская, но и западная аудитория, поэтому «ответ миру» от российского лидера действительно получился развернутым.
НАТО: НАДМЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ
Глава государства начал с того, что Россия еще 20 лет назад стала участником процесса перестройки – создания нового и более справедливого мира, но ее шаги в этом направлении не смогли расценить верно.
«Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: «Может быть, нам и в НАТО вступить?» Но нет, НАТО такая страна не нужна. Мы-то считали, что мы уже свои, буржуинские. Чего еще? Противостояния идеологического больше нет. В чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим», - рассказал он.
По оценке главы государства, перед клубом и страной сейчас стоит задача строительства нового мира.
Он также добавил, что Россия является самой большой страной, она не нуждается в новых землях, не ищет их. При этом Россия понимает, что эпоха колониального владычества давно закончилась и никогда больше не вернется.
«Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее», - отметил он, говоря об украинском кризисе.
УКРАИНА: ПОТЕРИ И ДОБРОВОЛЬЦЫ
Ситуации на Украине президент, как и предполагалось, уделил особое внимание в своей речи.
Так, он заявил, что потери Вооружённых сил Украины в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня, составили свыше 90 тысяч человек. По словам главы государства, это санитарные и безвозвратные потери. Он также уточнил количество подбитой украинской техники.
«С начала так называемого контрнаступления, это последние данные... украинские подразделения потеряли уже... 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса», - сказал российский лидер.
Глава государства отметил, что Киев полностью зависит от зарубежной помощи. В случае прекращения военных поставок Украина продержится лишь неделю, считает Путин.
По его словам, украинская экономика не способна существовать без внешней подпитки.
Президент также заявил, что Россия начала спецоперацию для окончания войны, которая длится на Украине с 2014 года. Он напомнил, что к конфликту привел государственный переворот.
Также глава государства упомянул, что за год контракты с Министерством обороны для участия в спецоперации на Украине заключили более 335 тысяч человек. Еще пять тысяч человек подписали краткосрочные контракты.
Со своей стороны, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Вооруженные силы страны набрали 38 тысяч добровольцев. Глава ведомства отметил, что в армию идут мотивированные люди.
После основной части выступления Путина доллар на бирже достиг 100 рублей, уже во второй раз за неделю, что еще раз подчеркивает, что не только российская аудитория наблюдала за речью президента.
ЭКОНОМИКА: ДОХОДЫ ГРАЖДАН И «ОБОРОНКА»
Следующим блоком расширенного выступления стала экономика. Он признал, что к концу года ожидается дефицит бюджета, но небольшой – в районе 1%.
«У нас рекордно низкая безработица. Три процента. Установилась и стабилизировалась. И, что очень важно, это ключевой момент, я считаю это фундаментальным явлением в нашей экономике, у нас естественным образом началась структурная перестройка экономики», - описал он экономическую ситуацию.
Он отметил, что расходы на оборону и безопасность возросли примерно в два раза. В настоящее время они составляют около 6% ВВП, однако это не значит, что государство тратит на вооружение чрезмерно много.
«Профицит российского бюджета в этом квартале выше 660 млрд рублей... Поэтому сказать о том, что мы чрезмерно много тратим деньги на пушки и забыли про масло — это не так», — указал глава государства.
При этом, по его словам, реальные доходы населения в России выросли больше чем на 12%.В середине сентября Путин заявлял, что доходы россиян растут, однако в целом они являются довольно скромными.
Президент заявил, что созданная на долларе мировая финансовая система постепенно рушится. Что же касается российской финансовой системы, то Правительство и ЦБ реагируют на колебания рубля, шаги правильные.
Напомни, что ранее Песков сообщил, что не видит поводов для беспокойства в ослаблении курса национальной валюты и напомнил, что стабильность экономики в стране полностью обеспечена регулятором и правительством. А министр экономики России в 1992-1993 годах Андрей Нечаев в беседе с НСН заявил, что не верит в призыв пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова к россиянам не беспокоиться по поводу взлетевшего курса доллара.
«Либо Песков чего-то не понимает, либо просто валяет дурака. По закону жанра он говорит, что все хорошо, а будет еще лучше. Можно было бы ждать трезвой оценки ситуации, а главное, действий, которые эта ситуация диктует», - отметил Нечаев.
Целые секторы экономики России, в том числе потребительский рынок критически зависят от импорта, пояснил экс-министр экономики. Поэтому высокий курс иностранной валюты неминуемо ведет к падению уровня жизни россиян.
ПРИГОЖИН: ГРАНАТЫ И НАРКОТИКИ
Но вернемся к выступлению Путина, который за три часа успел ответить на вопросы про ситуацию между Арменией и Азербайджаном (заявив, что узнал об отказе Армении от Карабаха из СМИ), еще раз «утвердил» дружбу России и Китая, «отказался» от единой валюты в рамках БРИКС, а также пообещал, что Россия уже в этом месяце начнет поставки газа в Казахстан и Узбекистан.
Ближе к завершению речи Путин ответил на вопросы про ЧВК. Руководство страны не пришло к единому мнению о необходимости такой структуры как ЧВК, заявил президент РФ. По словам главы государства, опыт группы «Вагнер» как частной военной компании был «корявым», потому что не был основан на законе.
Он также заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин докладывал ему о том, что на самолет погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не было внешнего воздействия.
При этом глава государства отметил, что в телах погибших были найдены фрагменты ручных гранат. Президент добавил, что следствие не проводило экспертизу на предмет наличия наркотиков или алкоголя в крови погибших. Путин напомнил, что после обысков в офисе главы ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге после мятежа 24 июня были обнаружены не только 10 млрд рублей наличными, но и пять килограммов кокаина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабмин разрешил экспорт дизеля по трубопроводам для ряда производителей
- Шойгу поручил Новосибирскому авиазаводу увеличить темпы производства Су-34
- Совет Госдумы рассмотрит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ
- Эксперт Храпунова предупредила о мошенничестве в сфере ремонта стиральных машин
- В центре Харькова произошли взрывы
- Машина врезалась в другую и сбила двух пешеходов в Гагаринском тоннеле в Москве
- На Украине продают свидетельства о смерти для избежания мобилизации
- Курс евро поднялся до 106 рублей впервые с 16 августа
- В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за тайфуна
- 121 ребенок отравился водой из-под крана в Карачаево-Черкесии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru