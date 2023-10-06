НАТО, СВО и Пригожин: Путин расставил акценты в «мировой» речи на «Валдае»

«Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: «Может быть, нам и в НАТО вступить?» Но нет, НАТО такая страна не нужна. Мы-то считали, что мы уже свои, буржуинские. Чего еще? Противостояния идеологического больше нет. В чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим», - рассказал он.

По оценке главы государства, перед клубом и страной сейчас стоит задача строительства нового мира.

Он также добавил, что Россия является самой большой страной, она не нуждается в новых землях, не ищет их. При этом Россия понимает, что эпоха колониального владычества давно закончилась и никогда больше не вернется.

«Это не территориальный конфликт. И даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее», - отметил он, говоря об украинском кризисе.

УКРАИНА: ПОТЕРИ И ДОБРОВОЛЬЦЫ

Ситуации на Украине президент, как и предполагалось, уделил особое внимание в своей речи.

Так, он заявил, что потери Вооружённых сил Украины в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня, составили свыше 90 тысяч человек. По словам главы государства, это санитарные и безвозвратные потери. Он также уточнил количество подбитой украинской техники.

«С начала так называемого контрнаступления, это последние данные... украинские подразделения потеряли уже... 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса», - сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что Киев полностью зависит от зарубежной помощи. В случае прекращения военных поставок Украина продержится лишь неделю, считает Путин.

По его словам, украинская экономика не способна существовать без внешней подпитки.

Президент также заявил, что Россия начала спецоперацию для окончания войны, которая длится на Украине с 2014 года. Он напомнил, что к конфликту привел государственный переворот.