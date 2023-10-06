Песков: отмена ратификации договора не означает возобновления ядерных испытаний
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отмена ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) еще не означает намерения провести такие испытания.
По его словам, раз США не ратифицировали ДВЗЯИ, то и Россия отменит ее.
«Еще давным-давно мы подписали и ратифицировали. Американцы не ратифицировали. И чтобы привести к общему знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации…Это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний»,— утверждает представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время брифинга в пятницу 6 октября.
Россия подписала ДВЗЯИ, запрещающий все виды ядерных взрывов, в 1996 году, в 2000-м ратифицировала. США подписали, но так и не ратифицировали договор. Обе страны взяли на себя обязательство воздержаться от ядерных испытаний.
Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай» заявил о возможности отозвать ратификацию ДВЗЯИ. А сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет палаты обсудит отзыв ратификации договора на ближайшем заседании 9 октября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru