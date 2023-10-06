Песков: отмена ратификации договора не означает возобновления ядерных испытаний

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отмена ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) еще не означает намерения провести такие испытания.

По его словам, раз США не ратифицировали ДВЗЯИ, то и Россия отменит ее.

«Еще давным-давно мы подписали и ратифицировали. Американцы не ратифицировали. И чтобы привести к общему знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации…Это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний»,— утверждает представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время брифинга в пятницу 6 октября.