Песков: отмена ратификации договора не означает возобновления ядерных испытаний

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отмена ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) еще не означает намерения провести такие испытания.

По его словам, раз США не ратифицировали ДВЗЯИ, то и Россия отменит ее.

«Еще давным-давно мы подписали и ратифицировали. Американцы не ратифицировали. И чтобы привести к общему знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации…Это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний»,— утверждает представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов во время брифинга в пятницу 6 октября.

Совет Госдумы рассмотрит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Россия подписала ДВЗЯИ, запрещающий все виды ядерных взрывов, в 1996 году, в 2000-м ратифицировала. США подписали, но так и не ратифицировали договор. Обе страны взяли на себя обязательство воздержаться от ядерных испытаний.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай» заявил о возможности отозвать ратификацию ДВЗЯИ. А сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет палаты обсудит отзыв ратификации договора на ближайшем заседании 9 октября.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДоговорЯдерные ИспытанияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры