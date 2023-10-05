Путин: Украина продержится неделю в случае прекращения военной помощи

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября прокомментировал военные поставки западных стран Украине.

Украинский депутат заявил о критической ситуации на фронте и в ВСУ

Глава государства отметил, что Киев полностью зависит от зарубежной помощи. В случае прекращения военных поставок Украина продержится лишь неделю, считает Путин.

По его словам, украинская экономика не способна существовать без внешней подпитки.

Президент также заявил, что Россия начала спецоперацию для окончания войны, которая длится на Украине с 2014 года. Он напомнил, что к конфликту привел государственный переворот.

В ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 90 тысяч человек, заявил ранее Путин. Глава государства уточнил, что это санитарные и безвозвратные потери, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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