«Из Ирака и Кувейта»: Чем грозят Украине опустевшие склады НАТО
Спецоперация на Украине идет на втором месте после Великой Отечественной войны по расходу боеприпасов, при этом НАТО не хватает мощностей, сказал в эфире НСН Павел Калмыков.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не лукавит, когда говорит об опустошении складов Альянса, заявил в интервью НСН эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
Столтенберг ранее заявил, что НАТО нужна более мощная военная промышленность. По его словам, запасы оружия и боеприпасов опустели не только в Германии, но и во многих других странах Альянса.
«Конфликт на Украине очень интенсивный в плане расхода боеприпасов. Он выше, чем все известные войны, за исключением Второй мировой, с обеих сторон расходуется очень много боеприпасов. По косвенным признакам можно судить, что у НАТО действительно есть проблемы. После крушения Советского Союза, оборонная промышленность в Европе и США была очень сильно сокращена, поскольку враг исчез. При этом у них очень много баз и складов хранения. Вооружение у них есть во многих точках мира, поэтому они то из Ирака возьмут, то из Кувейта или из Южной Кореи. Но запасы нужно восполнять, а мощностей видимо не хватает», - сказал Калмыков.
По его словам, дефицит боеприпасов может существенно подорвать обороноспособность Украины.
«У них будут проблемы с обороной. Если наступление Украины выдохнется, а российская армия пойдет в контрнаступление, то нехватка боеприпасов может сыграть свою роль», - заключил собеседник НСН.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон не будет облегчать путь в НАТО Украины, которая должна соответствовать всем требованиям. Со своей стороны, Йенс Столтенберг сообщил, что на июньском саммите НАТО в Вильнюсе Украину не пригласят в Альянс, но постараются «приблизить».
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