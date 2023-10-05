Путин призвал отказаться от господства доллара

Путин призвал менять Бреттон-Вудскую систему и отказаться от господства доллара. По словам президента России, этот процесс уже запущен. Кроме того, глава государства объяснил экономическими решениями американских властей сокращение области применения доллара.

«Своими, мягко говоря, непрофессиональными действиями, своим упрямством и своим пренебрежением ко всем остальным участникам международного экономического общения политические и финансовые власти, экономические власти США стреляют себе в ногу», — отметил российский лидер, подчеркнув, что Вашингтон вынужден переходить на платежи в национальных валютах.

Ранее сообщалось, что курс доллара второй раз за текущую неделю превысил отметку в 100 рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

