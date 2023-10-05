Путин: ВС РФ продвинулись на 12 участках в зоне спецоперации
Президент России Владимир Путин в рамках заседания дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о продвижении Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации на Украине. Трансляция ведется на сайте форума.
Глава государства отметил, что российские силы продвинулись на 12 участках на линии соприкосновения. На отдельных направлениях подразделения РФ вклинились во вражескую оборону на 1,6 километра, уточнил президент.
Накануне РИА Новости со ссылкой на командиров подразделений группировки «Днепр» сообщило, что российские силы установили полный контроль над островами в устье Днепра.
Глава ДНР Денис Пушилин 29 сентября заявил, что ВС РФ потеснили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении, отмечает «Радиоточка НСН».
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