Документальное завоевание. Россия раздает паспорта жителям Донбасса

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, жители самопровозглашенной Донецкой народной республики ДНР) смогут получить российское гражданство. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас количество получивших российские паспорта перевалило за 350 тысяч человек. Получат все», — заявил Пушилин.





Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому внешнеполитическому журналу Politique Internationale заявил, что предоставление российского гражданства жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не является инструментом или признаком последующего включения этих регионов в состав России.

«В период с 2016 по 2020 годы гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тысяч граждан Украины», - пояснил Козак.