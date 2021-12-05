Документальное завоевание. Россия раздает паспорта жителям Донбасса

Эксперты обсудили значение получения российских паспортов жителями ДНР.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, жители самопровозглашенной Донецкой народной республики ДНР) смогут получить российское гражданство. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сейчас количество получивших российские паспорта перевалило за 350 тысяч человек. Получат все», — заявил Пушилин.


Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому внешнеполитическому журналу Politique Internationale заявил, что предоставление российского гражданства жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не является инструментом или признаком последующего включения этих регионов в состав России.

«В период с 2016 по 2020 годы гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тысяч граждан Украины», - пояснил Козак.

Российские полисы ОМС начали оформлять в ДНР

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в интервью НСН назвал «абсурдным» предложение МВД РФ о расширении программы переселения соотечественников, которое появилось в сентябре.

«Сегодня граждане Луганской и Донецкой народных республик имеют возможность получить гражданство, фактически получив паспорта ДНР и ЛНР. И после этого им не нужна программа переселения. Они могут жить и работать в России, где хотят», - считает Калашников.

«Россия не планирует никого поглощать». Песков об «интеграции» Донбасса

Со своей стороны, экс-председатель Совета министров ДНР, руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в эфире НСН выразил уверенность, что будущее Донбасса – в составе России.

«Я уже неоднократно говорил, что присоединение Донбасса к России есть историческая необходимость – это часть исторического процесса. У исторических процессов есть определённые закономерности, которые обусловлены рядом правил и законов. Присоединение Донбасса к России есть историческая закономерность, которая может быть чуть раньше или чуть позже. Но это точно произойдёт», - сказал Бородай.

В СПЧ рассказали о судьбе получивших паспорта РФ жителей Донбасса

Указ российского президента Владимира Путина от 24 апреля разрешил получение гражданства России в упрощенном режиме жителям непризнанных ДНР и ЛНР. 17 июля президент РФ распространил действие указа на всех жителей Донецкой и Луганской областей. В начале августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении получения гражданства Украины для россиян. Политологи предрекли этой идее поражение.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: nagg.in.ua
ТЕГИ:ПаспортаДНРГражданствоГражданство РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры