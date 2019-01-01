В СПЧ рассказали о судьбе получивших паспорта РФ жителей Донбасса

«Они в основном все там остаются. Поток в Россию не увеличивается, а те, которые живут [уже в России], просто приобретают гражданство, им становится проще, больше возможностей для трудоустройства, госслужба появляется. Сколько было, столько и остается, а то, что они гражданство получают, не меняет состава населения. Те, которые там, они там с гражданством сидят какое-то время, а потом переедут, скорее всего. Им там не имеет значения, есть гражданство, нет гражданства, только что проще будет потом переехать», — сказал он.

Напомним, что указ российского президента Владимира Путина от 24 апреля разрешил получение гражданства России в упрощенном режиме жителям непризнанных ДНР и ЛНР. 17 июля президент РФ распространил действие указа на всех жителей Донецкой и Луганской областей.

