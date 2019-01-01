В СПЧ рассказали о судьбе получивших паспорта РФ жителей Донбасса
Глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте заявил в эфире НСН, что большинство жителей Донбасса, получивших гражданство РФ, остаются дома.
Около семи тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство по упрощенной схеме за первые три месяца. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона добавил, что еще 30 тысяч человек ждут решения по гражданству.
В свою очередь, глава комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров рассказал НСН, что происходит с тысячами новых граждан Российской Федерации.
«Они в основном все там остаются. Поток в Россию не увеличивается, а те, которые живут [уже в России], просто приобретают гражданство, им становится проще, больше возможностей для трудоустройства, госслужба появляется. Сколько было, столько и остается, а то, что они гражданство получают, не меняет состава населения. Те, которые там, они там с гражданством сидят какое-то время, а потом переедут, скорее всего. Им там не имеет значения, есть гражданство, нет гражданства, только что проще будет потом переехать», — сказал он.
Напомним, что указ российского президента Владимира Путина от 24 апреля разрешил получение гражданства России в упрощенном режиме жителям непризнанных ДНР и ЛНР. 17 июля президент РФ распространил действие указа на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
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