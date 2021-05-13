«Россия не планирует никого поглощать». Песков об «интеграции» Донбасса

Россия не намерена никого поглощать. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Россия якобы пытается «де-факто интегрировать» части восточной Украины.

Ранее агентство Блумберг сообщило о документе, распространенном среди стран-сленов ЕС, в котором говорится о том, что Россия пытается якобы «де-факто интегрировать» Донбасс с помощью «нелегитимных выборов» и выдачи паспортов местным жителям.

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«(Россия – ред.) Никогда этим не занималась... Россия не планировала и не планирует никого поглощать», - заявил Песков в четверг в ходе брифинга.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что выдача паспортов гражданам непризнанных ДНР и ЛНР носит чисто гуманитарный характер.

На этой неделе секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, у которых есть российское гражданство, в сентябре смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ, передает РИА ФАН.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ДонбассДмитрий Песков
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