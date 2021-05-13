«Россия не планирует никого поглощать». Песков об «интеграции» Донбасса

«(Россия – ред.) Никогда этим не занималась... Россия не планировала и не планирует никого поглощать», - заявил Песков в четверг в ходе брифинга.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что выдача паспортов гражданам непризнанных ДНР и ЛНР носит чисто гуманитарный характер.

На этой неделе секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, у которых есть российское гражданство, в сентябре смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ, передает РИА ФАН.



