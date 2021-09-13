В ЛНР призвали Россию развивать, а не «переселять» Донбасс
В Луганске и Москве раскритиковали предложение МВД России о включении жителей ДНР и ЛНР в госпрограмму переселения соотечественников.
Включение жителей непризнанных Луганской и Донецкой народных республик в программу переселения соотечественников в Россию не даст им дополнительных выгод, заявил в интервью НСН советник главы ЛНР Родион Мирошник.
Ранее МВД РФ предложило внести изменения в государственную программу переселения соотечественников, чтобы жители непризнанных ДНР и ЛНР смогли стать ее участниками.
«Возможности легализации (на территории России – прим. НСН) были предоставлены еще президентскими указами 2019 года о возможности по упрощенной программе получать российское гражданство. Люди на правах российских граждан имеют возможности реализовывать себя на территории РФ. Но от хорошей жизни никто не уезжает, поэтому понятно, что хорошо бы навести порядок у себя дома и что-то противопоставить Украине, которая прилагает массу усилий, чтобы на нашей территории был безжизненный край и не работало ни одно из производств и предприятий», - сказал Мирошник.
По его мнению, для жителей непризнанных республик было бы лучше, если бы Россия восстанавливала Донбасс и там создавала рабочие места.
«Усилия России были бы гораздо более цельными, если бы были направлены на создание возможности новых рабочих мест на территории ДНР и ЛНР, там где люди выросли, где у них семьи, где они привыкли жить и работать. Мы бы хотели, чтобы именно край Донбасса был процветающим, и именно там люди находили возможность для самореализации, в том числе, и в плане получения рабочих мест. Было бы правильным направить основной акцент на то, чтобы восстанавливать возможности Донбасса, потому что они действительно большие и могут быть реализованы на пользу сотрудничества России, ДНР и ЛНР», - уверен советник главы ЛНР.
При этом он признал, что жители Донбасса вынуждены уезжать на заработки в Россию, чтобы кормить свои семьи.
«Достаточно много дееспособных жителей искали точки приложения (сил - прим. НСН) за пределами территории республик. ЛНР и ДНР находятся в экономической и логистической блокаде со всевозможными последствиями войны, а необходимость зарабатывать деньги и кормить свои семьи никуда не девается. Не могу сказать о количестве людей, но здесь речь идет о трудоспособном населении, которое является ценностью любой территории», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в интервью НСН назвал «абсурдным» предложение МВД РФ о расширении программы переселения соотечественников.
«Сегодня граждане Луганской и Донецкой народных республик имеют возможность получить гражданство, фактически получив паспорта ДНР и ЛНР. И после этого им не нужна программа переселения. Они могут жить и работать в России, где хотят. То есть эти предложения явно не очень профессиональные люди делают», - считает Калашников.
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