В ЛНР призвали Россию развивать, а не «переселять» Донбасс

Включение жителей непризнанных Луганской и Донецкой народных республик в программу переселения соотечественников в Россию не даст им дополнительных выгод, заявил в интервью НСН советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Ранее МВД РФ предложило внести изменения в государственную программу переселения соотечественников, чтобы жители непризнанных ДНР и ЛНР смогли стать ее участниками.