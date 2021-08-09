Российские полисы ОМС начали оформлять в ДНР

В самопровозглашённой Донецкой народной республике начали оформлять полис обязательного медицинского страхования для проживающих там граждан Российской Федерации. Услуга оказывается в отделениях Единого регистрационного центра ДНР, информирует местное министерство юстиции.

Для оформления полиса ОМС необходимо предъявить паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности, которое выдаётся на период его выпуска, а также СНИЛС для лиц старше 18 лет.

Для граждан РФ в возрасте от 14 до 18 лет требуется также паспорт законного представителя несовершеннолетнего и документ, который подтверждает его полномочия.

Для детей, младше 14 лет, помимо вышеозначенных документов, вместо паспорта необходимо представить свидетельство о рождении.

