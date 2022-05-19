Пентагон: США не передавали Украине ракеты

В Пентагоне заявили, что США не передавали Украине противокорабельные ракеты и не одобряли их поставок. Такое заявление сделала пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

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Таким образом, он прокомментировал публикацию агентства Reuters, согласно которой Вашингтон работает над вопросом передачи Киеву противокорабельных ракет.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СШАПентагон
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