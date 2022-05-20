Кириенко сообщил, кто противостоит Москве в ходе спецоперации

Россия в ходе специальной военной операции противостоит объединенному Западу. Он оказался основным противником РФ и сражается руками украинцев, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко.

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«Мы одинаково понимаем, что в спецоперации на территории Украины Россия воюет не с Украиной. Против нас воюет объединенный Запад на территории Украины и руками украинцев», — сообщил он.

Кириенко уверен в полном освобождении территорий Донбасса силами российских вооруженных сил и армий Донецкой и Луганской народных республик.

Референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик пройдут осенью 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ДонбассВоенная ОперацияСергей Кириенко
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