Кириенко сообщил, кто противостоит Москве в ходе спецоперации

«Мы одинаково понимаем, что в спецоперации на территории Украины Россия воюет не с Украиной. Против нас воюет объединенный Запад на территории Украины и руками украинцев», — сообщил он.

Кириенко уверен в полном освобождении территорий Донбасса силами российских вооруженных сил и армий Донецкой и Луганской народных республик.

Референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик пройдут осенью 2022 года.

