Кириенко сообщил, кто противостоит Москве в ходе спецоперации
Россия в ходе специальной военной операции противостоит объединенному Западу. Он оказался основным противником РФ и сражается руками украинцев, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко.
«Мы одинаково понимаем, что в спецоперации на территории Украины Россия воюет не с Украиной. Против нас воюет объединенный Запад на территории Украины и руками украинцев», — сообщил он.
Кириенко уверен в полном освобождении территорий Донбасса силами российских вооруженных сил и армий Донецкой и Луганской народных республик.
Референдумы о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик пройдут осенью 2022 года.
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