Байден заявил о пакете дополнительной помощи Украине

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что направит Киеву дополнительный пакет военной помощи, передаёт ТАСС.

«И сегодня я объявляю о ещё одном пакете военной помощи, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другую технику, уже эффективно используемую ею на поле боя», — сообщил глава Белого дома.

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Он также пообещал усиливать позиции Киева, как на поле боя, так и за столом переговоров.

Ранее Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоставкиВооружениеУкраинаБайден
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