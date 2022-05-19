Байден заявил о пакете дополнительной помощи Украине

Представители G7 создадут «зерновой» альянс Большинство в Сенате США проголосовало за выделение Украине рекордных $40 млрд Сеть «Киномакс» с начала военной операции на Украине закрыла 30 кинозалов и два кинотеатра Запасов иностранных вин в России хватит на три-четыре месяца Тренера «Локомотива» Воронкова дисквалифицировали на два года за расизм