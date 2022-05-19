Байден заявил о пакете дополнительной помощи Украине
Президент США Джо Байден заявил в четверг, что направит Киеву дополнительный пакет военной помощи, передаёт ТАСС.
«И сегодня я объявляю о ещё одном пакете военной помощи, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другую технику, уже эффективно используемую ею на поле боя», — сообщил глава Белого дома.
Он также пообещал усиливать позиции Киева, как на поле боя, так и за столом переговоров.
Ранее Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд.
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