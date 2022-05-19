Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд
Конгресс США проголосовал за выделение финансовой помощи Украине в размере $40 млрд. Об этом сообщает ТАСС.
Как пишет Bloomberg, голосование продолжается, однако уже за одобрение пакета помощи высказалось большинство. После завершения голосования, документ будет отправлен на подпись президенту США.
Ранее конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявлял, что чиновники на Украине разворуют 40 миллиардов долларов военной помощи, которые выделили США. Также Гетц выступил против законопроекта о ленд-лизе, в соответствии с которым оказание военной помощи Украине упрощается.
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