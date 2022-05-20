Сенатор Пол заявил, что США придется занимать деньги для Украины у Китая

Ранее Сенат утвердил инициативу о выделении Киеву финансовой помощи на $40 млрд. При этом Пол блокировал законопроект, отказываясь поддержать инициативу из-за высоких рисков для американской экономики, отмечает Газета.ру. Президент США Джо Байден подпишет документ во время своего визита в Азию, пишет «Свободная пресса».

«Думаю, важно знать, что у нас нет денег, которые мы можем отправить, мы вынуждены брать в долг у Китая, чтобы направить средства на Украину. Я считаю, что большинство согласилось бы с этим займом, в том числе многие республиканцы, если бы речь шла о новой социальной программе», — отметил Рэнд.

Однако сенатор считает, что большинство не сочтет «оправданным заимствованием» средства на военную помощь другой стране, взятые США у третьего государства.

