Сенатор Пол заявил, что США придется занимать деньги для Украины у Китая
США будут вынуждены занимать деньги у Китая, чтобы направить их в качестве помощи Украине. Об этом заявил сенатор-республиканец Рэнд Пол порталу Breitbart.
Ранее Сенат утвердил инициативу о выделении Киеву финансовой помощи на $40 млрд. При этом Пол блокировал законопроект, отказываясь поддержать инициативу из-за высоких рисков для американской экономики, отмечает Газета.ру. Президент США Джо Байден подпишет документ во время своего визита в Азию, пишет «Свободная пресса».
«Думаю, важно знать, что у нас нет денег, которые мы можем отправить, мы вынуждены брать в долг у Китая, чтобы направить средства на Украину. Я считаю, что большинство согласилось бы с этим займом, в том числе многие республиканцы, если бы речь шла о новой социальной программе», — отметил Рэнд.
Однако сенатор считает, что большинство не сочтет «оправданным заимствованием» средства на военную помощь другой стране, взятые США у третьего государства.
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