«Родненькая матушка»: Как признание ЛНР и ДНР оценили в России и на Украине

Политики и дипломаты высказались по поводу признания Россией ДНР и ЛНР в качестве независимых республик.

Президент России Владимир Путин заявил о признании независимости Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле в понедельник совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

РОССИЙСКАЯ РЕАКЦИЯ

В поддержку решения президента официально высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять это решение», - написал он в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы также добавил, что признание независимости республик и ратификация договоров о дружбе могут прекратить «бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих». При этом мнения активных комментаторов Telegram-канала Володина разделились: многие поддержали помощь «братьям», однако другая половина пользователей напомнили об экономической стагнации, санкциях и других сложностях, которые могут обрушиться на рядовых россиян из-за этого решения.

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян также в Telegram высказалась в фирменной эмоциональной манере, напомнив, что в Донбасс теперь заходит «родненькая армия».

«Спасибо, Матушка», - добавила Симоньян в следующем посте, отсылая к своему давнему призыву к России «забрать Донбасс домой».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеоинтервью радиостанции «Комсомольская правда» отметила, что не удивлена реакцией на признание ДНР и ЛНР со стороны Запада, который «врал и продолжит врать» в этой ситуации и не хочет знать о «бесчинствах», которые происходили на территории Донбасса. Она назвала поведение европейских стран «циничным» и «бесчувственным».

При этом, по словам дипломата, Россия намерена продолжать контакты со странами Запада.

«Могу сказать, что даже в самые для нас непростые моменты откровенного вранья, лжи и клеветы мы всегда выступали за диалог, за переговоры», - добавила Захарова.

Депутат Петр Толстой назвал происходящее «большим праздником не только для жителей Донецка и Луганска, но и для каждого русского человека». Он также выразил сожаление, что власти ожидали от Запада поддержки и понимания на протяжении восьми лет, тогда как на территории республик шли военные действия.

А ЧТО НА УКРАИНЕ

Президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях оценил обращение российского коллеги сдержанно. По мнению Зеленского, украинцам бояться нечего и они «никому и ничего не отдадут», так как находятся на своей земле.

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Оппозиционный политик, журналист и блогер Анатолий Шарий резко раскритиковал слова Зеленского.

«Дождались. "Мы никому и ничего не отдадим". Идиот тупой», - заявил блогер.

Украинский журналист Дмитрий Гордон выпустил видеообращение, раскритиковав методы работы президента России, а также поведение российской политической верхушки, включая главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина в ходе заседания Совбеза. Он также призвал мужчин призывного возраста, проживающих на территории республик, всеми силами избегать мобилизации, так как именно на них, по мнению Гордона, падет основной удар в случае начала войны с Украиной.

«Решением признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" Путин и его преступная банда перешли последнюю черту…», - добавил журналист в своем Telegram.

Ранее против введения российских войск в Донбасс в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказались рок-музыканты Юрий Шевчук и Андрей Макаревич. Они обвинили политиков в равнодушии к людским судьбам и к готовности развязать войну.

Кроме того, о катастрофических последствиях возможной войны с Украиной предупредил историк и публицист Евгений Понасенков. Он также с иронией отнесся к «радушию» россиян к беженцам с Донбасса в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Война В ДонбассеДонбасс
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