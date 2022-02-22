«Родненькая матушка»: Как признание ЛНР и ДНР оценили в России и на Украине

Главный редактор RT Маргарита Симоньян также в Telegram высказалась в фирменной эмоциональной манере, напомнив, что в Донбасс теперь заходит «родненькая армия».

«Спасибо, Матушка», - добавила Симоньян в следующем посте, отсылая к своему давнему призыву к России «забрать Донбасс домой».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеоинтервью радиостанции «Комсомольская правда» отметила, что не удивлена реакцией на признание ДНР и ЛНР со стороны Запада, который «врал и продолжит врать» в этой ситуации и не хочет знать о «бесчинствах», которые происходили на территории Донбасса. Она назвала поведение европейских стран «циничным» и «бесчувственным».

При этом, по словам дипломата, Россия намерена продолжать контакты со странами Запада.

«Могу сказать, что даже в самые для нас непростые моменты откровенного вранья, лжи и клеветы мы всегда выступали за диалог, за переговоры», - добавила Захарова.

Депутат Петр Толстой назвал происходящее «большим праздником не только для жителей Донецка и Луганска, но и для каждого русского человека». Он также выразил сожаление, что власти ожидали от Запада поддержки и понимания на протяжении восьми лет, тогда как на территории республик шли военные действия.

А ЧТО НА УКРАИНЕ

Президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях оценил обращение российского коллеги сдержанно. По мнению Зеленского, украинцам бояться нечего и они «никому и ничего не отдадут», так как находятся на своей земле.