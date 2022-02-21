«Никто не скажет»: В Госдуме отказались называть число добровольцев Донбасса

Защищать Донбасс добровольцами поедут родственники живущих там людей, выразил уверенность первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, и защиты их права на самоопределение, сообщил 20 февраля координатор интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко.

«Сколько к нам приедут, этого вам никто не скажет, это процесс неконтролируемый, поскольку приезжают туда люди к своим родственникам. Там живут братья, сестры, мамы, бабушки. Это то же самое, что было в 2014 году. На территории Донбасса и на территории России, той же Ростовской области, родственными связями связаны более 80 тысяч человек. Вот представьте, кто из них поедет помогать своим родственникам в борьбе с нацистами из «Правого сектора» (запрещенная в России организация, признана экстремистской – прим. НСН). Это вопрос открытый и не поддается учету. Но то, что они не бросят своих, это однозначно. Пока Украина не перешла последнюю черту, нет открытых боевых действий, поэтому добровольцы еще едут. Как только начнут уничтожение мирного населения, то те, кто участвовали в боях в 2014 году, большинство из них начнет помогать народу. В основном это участники Всевеликого войска Донского. Из других стран еще не было обращений», - рассказал Водолацкий.