«Никто не скажет»: В Госдуме отказались называть число добровольцев Донбасса
Депутат Виктор Водолацкий заявил НСН, что Донбассу поможет Всевеликое войско Донское и родственники тех, кто живет в ДНР и ЛНР.
Защищать Донбасс добровольцами поедут родственники живущих там людей, выразил уверенность первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, и защиты их права на самоопределение, сообщил 20 февраля координатор интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко.
«Сколько к нам приедут, этого вам никто не скажет, это процесс неконтролируемый, поскольку приезжают туда люди к своим родственникам. Там живут братья, сестры, мамы, бабушки. Это то же самое, что было в 2014 году. На территории Донбасса и на территории России, той же Ростовской области, родственными связями связаны более 80 тысяч человек. Вот представьте, кто из них поедет помогать своим родственникам в борьбе с нацистами из «Правого сектора» (запрещенная в России организация, признана экстремистской – прим. НСН). Это вопрос открытый и не поддается учету. Но то, что они не бросят своих, это однозначно. Пока Украина не перешла последнюю черту, нет открытых боевых действий, поэтому добровольцы еще едут. Как только начнут уничтожение мирного населения, то те, кто участвовали в боях в 2014 году, большинство из них начнет помогать народу. В основном это участники Всевеликого войска Донского. Из других стран еще не было обращений», - рассказал Водолацкий.
Больше всего добровольцев проживает в Крыму, однако союз добровольцев имеет филиалы по всей России, рассказал «Радиоточке НСН» бывший премьер-министр ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.
«Союз добровольцев Донбасса проводит свою мобилизацию, часть членов союза находится там постоянно: около шести тысяч постоянно проживают на Донбассе, часть из них – в составе силовых структур Луганской и Донецкой республик. Конкретные данные по союзу мы не раскрываем, потому что они могут представлять интерес для нашего противника. Вероятно, существуют еще другие группы добровольцев, которые тоже самоорганизуются и добираются до Донбасса по своим каналам. Я могу говорить только про Союз добровольцев - это официальная межрегиональная организация, порядка 50 отделений которой расположены по всей России от Дальнего Востока до Мурманска или до юга России, в том числе и до Крыма. Существует концентрация добровольцев в отдельных регионах, но это не особенно связано с близостью к Донбассу. Просто традиционно в Крыму их много. В Союзе состоит очень скромное количество иностранцев, говорить о существенных потоках пока не приходится», - объяснил депутат.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе критическая, сообщили в Народной милиции ДНР. По данным источника, украинские военные минувшей ночью 21 февраля обстреляли запрещенными снарядами район Коминтерново, выпустив более десяти снарядов и 50 мин. На южном, новоазовском направлении в понедельник завязался бой с диверсантами, прорвавшимися на территорию ДНР и взорвавшими склад ракетно-артиллерийского вооружения.
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