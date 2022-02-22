МИД: Россия пока не планирует размещать военные базы в Донбассе
Россия пока не планирует размещать свои военные базы в Донбассе несмотря на то, что это допускают договоры о дружбе и сотрудничестве между РФ, Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.
Подписанные накануне соглашения предусматривают, что стороны будут предоставлять друг другу право строить, использовать и совершенствовать военную инфраструктуру и базы на своей территории.
Как отметил замглавы МИД, сейчас не идет речи о размещении военных баз в ДНР и ЛНР, однако Россия может сделать все необходимое для этого.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru