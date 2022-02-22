МИД: Россия пока не планирует размещать военные базы в Донбассе

Подписанные накануне соглашения предусматривают, что стороны будут предоставлять друг другу право строить, использовать и совершенствовать военную инфраструктуру и базы на своей территории.

Как отметил замглавы МИД, сейчас не идет речи о размещении военных баз в ДНР и ЛНР, однако Россия может сделать все необходимое для этого.

