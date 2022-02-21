«Разговоры есть»: В Совфеде ответили на слухи о вводе российских войск в Донбасс

Экс-депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Марков заявил, что Совет Федерации 22 февраля может рассмотреть вопрос о вводе российских войск в Донбасс. При этом официально такого вопроса в повестке заседания верхней палаты российского парламента на данный момент не значится.

«У нас в повестке дня [темы ввода войск] нет. Но разговоры такие есть», - сказал Мархаев.

В свою очередь председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что соответствующее обращение от президента России Владимира Путина сенаторам пока не поступало.