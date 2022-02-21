«Разговоры есть»: В Совфеде ответили на слухи о вводе российских войск в Донбасс

Власти готовы обсуждать вопрос о вводе российских войск в Донбасс в самое ближайшее время, заявил сенатор Таймураз Мамсуров. 

Экс-сенатор, ныне депутат Госдумы Вячеслав Мархаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» косвенно подтвердил слухи о том, что Совет Федерации может собраться на обсуждение вопроса о вводе российских войск в Донбасс.

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Экс-депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Марков заявил, что Совет Федерации 22 февраля может рассмотреть вопрос о вводе российских войск в Донбасс. При этом официально такого вопроса в повестке заседания верхней палаты российского парламента на данный момент не значится.

«У нас в повестке дня [темы ввода войск] нет. Но разговоры такие есть», - сказал Мархаев.

В свою очередь председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что соответствующее обращение от президента России Владимира Путина сенаторам пока не поступало.

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«В регламенте Совета Федерации это не прописано. Нужно обращение президента с просьбой дать согласие на использование Вооруженных сил за пределами Российской Федерации. На сегодня такого обращения не поступало. В проекте повестки сегодняшнего совета палаты я такого вопроса не вижу», - отметил сенатор.

Саму процедуру рассмотрения вопроса о вводе российских войск в Донбасс НСН объяснил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров. Он допустил, что обсуждение такого вопроса возможно в самое ближайшее время.

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«Для этого необходимо, чтобы Совет Федерации собрался, рассмотрел повестку дня, утвердил ее, а потом рассмотрел те вопросы, которые в нее внесены. Если об этом в Совфеде никто не говорит [сегодня], то мы не знаем, что будет завтра. Если такое голосование состоится, то я выслушаю все аргументы и приму решение как свободный сенатор», - сказал Мамсуров.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе критическая. Так, украинские военные минувшей ночью 21 февраля обстреляли запрещенными снарядами район Коминтерново, выпустив более десяти снарядов и 50 мин. На южном, новоазовском направлении в понедельник завязался бой с диверсантами, прорвавшимися на территорию ДНР и взорвавшими склад ракетно-артиллерийского вооружения.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:СовфедВооруженные Силы РФДонбассРоссия
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