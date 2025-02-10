«Деликатные» разговоры или лозунги: Почему Россия не знает о диалоге с Трампом
Российская сторона не получила достойных предложений от США по украинским переговорам, заявили в МИД РФ, однако так и не ясно, о чем беседовали Путин и Трамп, и беседовали ли вообще.
Москва не получала конкретных, устраивающих ее предложений по началу переговоров по Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, звучащие на Западе и Украине заявления о скором начале переговоров - не что иное, как «разогрев информационного поля для создания нужной им атмосферы и наиболее выгодных позиций».
«Важно, чтобы слова подкреплялись практическими шагами, учитывающими законные интересы России, демонстрирующими готовность искоренить первопричины кризиса и признать новые реалии», - отметил Галузин в беседе с РИА Новости.
С ним согласился и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, подчеркнув, что Москва слышит от американской администрации лишь лозунги.
«Внимательно отслеживаем риторику президента США Дональда Трампа и его команды. Мы открыты к диалогу на равноправной и взаимоуважительной основе», - сказал Небензя РИА Новости.
Он добавил, что Россия будет изучать позицию США по урегулированию украинского конфликта, но она должна быть четкой и сформулированной.
В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц отметил, что Трамп ведет с президентом России Владимиром Путиным «деликатные» разговоры.
«Я не собираюсь опережать президента, безусловно, сейчас идет много деликатных разговоров», - приводит слова Уолца телеканал NBC.
По его словам, Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине и для этого он готов «облагать налогами, вводить тарифы и санкции», отмечает «Свободная пресса».
ПОГОВОРИЛИ ИЛИ НЕТ?
Накануне Трамп заявил, что поговорил с Путиным по телефону. Президенты обсудили конфликт на Украине, сообщил New York Post. На вопрос, сколько продолжалась беседа, американский лидер ответил, что «лучше промолчит». При этом президент США отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом РФ.
Обращаясь к Уолтцу на борту Air Force One, Трамп сказал: «Давайте проведем эти встречи. Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Гибнут молодые красивые солдаты. Молодые мужчины, такие, как мои сыновья».
Американский лидер отметил, что Путину «действительно небезразлична» гибель солдат на поле боя. Также Трамп рассказал, что хочет заключить сделку с президентом Украины Владимиром Зеленским на 500 миллионов долларов относительно доступа к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности «в любом потенциальном мирном урегулировании».
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может «ни подтвердить, ни опровергнуть» публикацию о контактах Путина и Трампа.
«Что можно сказать по этой новости? По мере того, как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам. И, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», - сказал пресс-секретарь президента в беседе с «Известиями».
Ранее Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать конфликт за 100 дней. В начале февраля американский лидер даже подчеркивал, что США добились в этом большого прогресса. При этом он не стал приводить подробности и не уточнил, в чем именно он заключается. По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, это заведомо провальная идея, так как Келлог предлагает лишь заморозку конфликта, а сам Трамп не намерен с «барского плеча» дарить России такую зону влияния.
«Думаю, что Трамп начинает сталкиваться с текущей политической реальностью. То есть его 48 часов, как видите, превратились уже в 100 дней. И он уже переложил все больше на Келлога, чем на себя. Хотя, изначально, он пытался выглядеть как президент, который решает нерешаемые задачи по мгновению ока. Трамп — бизнесмен, прагматик, и так просто дарить Украину России «с барского плеча» он точно не будет», - объяснил он в интервью НСН.
ДРУГ В БЕДЕ НЕ БРОСИТ?
Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России, только если США и Европа «не бросят» Украину и дадут гарантии безопасности. Он также отметил, что для завершения украинского кризиса в текущем году есть все необходимые возможности, отмечает URA.RU.
«Для завершения военного конфликта в 2025 году есть все возможности... Быстро или нет - мы не знаем», - приводит слова украинского лидера ITV News.
Кроме того, Зеленский отметил, что украинцы выступают против проведения президентских выборов во время конфликта. Если будет приостановлено военное положение, то армия будет потеряна, а голосовать без солдат - «нечестно», добавил президент.
Напомним, ранее европейская газета Politico писала, что Москва де-факто присоединилась к Вашингтону в призыве к проведению выборов на Украине. В Киеве опасаются, что Путин намерен столкнуть Киев и Вашингтон друг с другом в вопросе прекращении военного конфликта.
Президент России в свою очередь воздержался от обсуждения слухов о возможных контактов с американской стороной. Владимир Путин неоднократно повторял ранее, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта, но есть ряд препятствий, которые нужно урегулировать противоборствующей стороне. Первое - это действующий на Украине указ президента, запрещающий вести любые переговоры с Россией. Второе - истекшие в мае прошлого года полномочия Зеленского, в связи с чем любые подписанные им документы не будут иметь правовой силы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: У комментатора Романа Скворцова произошло кровоизлияние в мозг
- Защиту от нефтеразлива ставят на Сахалине у севшего на мель китайского судна
- Более двух тонн незаконно добытого мяса краба изъяли в Сахалинской области
- Минимум три человека погибли из-за обилия снегопадов в Японии
- Пашинян посетит Францию и встретится с Макроном
- В Якутске иномарка сбила четырех человек на пешеходном переходе
- Роспотребнадзор не нашел нарушений в рыбной продукции из Черного моря
- Умер заслуженный врач РФ Борис Гиберт
- СК завел дело после ДТП с 15 пострадавшими в Приморье
- Экономист призвал держать наличными не более 10% сбережений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru