«Деликатные» разговоры или лозунги: Почему Россия не знает о диалоге с Трампом

«Важно, чтобы слова подкреплялись практическими шагами, учитывающими законные интересы России, демонстрирующими готовность искоренить первопричины кризиса и признать новые реалии», - отметил Галузин в беседе с РИА Новости.

С ним согласился и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, подчеркнув, что Москва слышит от американской администрации лишь лозунги.



«Внимательно отслеживаем риторику президента США Дональда Трампа и его команды. Мы открыты к диалогу на равноправной и взаимоуважительной основе», - сказал Небензя РИА Новости.



Он добавил, что Россия будет изучать позицию США по урегулированию украинского конфликта, но она должна быть четкой и сформулированной.



В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц отметил, что Трамп ведет с президентом России Владимиром Путиным «деликатные» разговоры.

«Я не собираюсь опережать президента, безусловно, сейчас идет много деликатных разговоров», - приводит слова Уолца телеканал NBC.

По его словам, Трамп намерен урегулировать конфликт на Украине и для этого он готов «облагать налогами, вводить тарифы и санкции», отмечает «Свободная пресса».