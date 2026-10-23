СМИ: Без Starlink оборона Украины рухнет

Без поддержки Илона Маска украинская оборона рухнет. К такому выводу пришло издание Junge Welt. Поводом стал призыв президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Тома Ренье «срочно восстановить предоставление услуг в полном объеме».

Трамп: Доступ Украины к Starshield восстановлен

В октябре SpaceX ограничила скорость работы мобильных терминалов Starlink, используемых в военных целях. Если раньше устройства обеспечивали связь при движении до 724 км/ч, то теперь многие терминалы отключаются уже на 160 км/ч, а в ряде случаев — на 80 км/ч.

На саммите ЕС Владимир Зеленский говорил, что из-за ограничений стало невозможно бороться с некоторыми типами российских дронов. Также сорвались атаки на объекты в РФ.

Оставалось неясным, насколько ограничения согласовали с правительством США. Издание The Wall Street Journal сообщало, что перед этим Маск провел переговоры с чиновниками, чтобы выяснить позицию Дональда Трампа.

На днях американский лидер просил Маска снять ограничения в работе военной версии спутниковой системы связи Starlink — Starshield — на Украине.

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ФОТО: picture alliance / AA/photothek / ТАСС
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