СМИ: Без Starlink оборона Украины рухнет

В октябре SpaceX ограничила скорость работы мобильных терминалов Starlink, используемых в военных целях. Если раньше устройства обеспечивали связь при движении до 724 км/ч, то теперь многие терминалы отключаются уже на 160 км/ч, а в ряде случаев — на 80 км/ч.



На саммите ЕС Владимир Зеленский говорил, что из-за ограничений стало невозможно бороться с некоторыми типами российских дронов. Также сорвались атаки на объекты в РФ.



Оставалось неясным, насколько ограничения согласовали с правительством США. Издание The Wall Street Journal сообщало, что перед этим Маск провел переговоры с чиновниками, чтобы выяснить позицию Дональда Трампа.



На днях американский лидер просил Маска снять ограничения в работе военной версии спутниковой системы связи Starlink — Starshield — на Украине.

