Апина проиграла суд из-за прав на хит «Комбинации» из «Слова пацана»

Известно, что артистка пыталась отстоять исполнительские права на песню группы «Комбинация». Однако суд встал на сторону ответчика, то есть компании «Рестрим Медиа».



Ранее арбитраж в Москве отклонил иск «Мираж-Медиа» — компанию связывают с создателем группы «Мираж» Андреем Литягиным — к продюсерскому центру Маргариты Суханкиной о взыскании 5 млн рублей и запрете использовать название коллектива.

