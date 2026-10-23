Апина проиграла суд из-за прав на хит «Комбинации» из «Слова пацана»

Певица Алена Апина проиграла судебный спор из-за композиции «Не забывай», которую использовали в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Московский суд рассмотрит иск к Люсе Чеботиной о взыскании 4 млн рублей

Известно, что артистка пыталась отстоять исполнительские права на песню группы «Комбинация». Однако суд встал на сторону ответчика, то есть компании «Рестрим Медиа».

Ранее арбитраж в Москве отклонил иск «Мираж-Медиа» — компанию связывают с создателем группы «Мираж» Андреем Литягиным — к продюсерскому центру Маргариты Суханкиной о взыскании 5 млн рублей и запрете использовать название коллектива.

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ФОТО: ТАСС / Виктория Вотоновская
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