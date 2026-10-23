Апина проиграла суд из-за прав на хит «Комбинации» из «Слова пацана»
Певица Алена Апина проиграла судебный спор из-за композиции «Не забывай», которую использовали в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Известно, что артистка пыталась отстоять исполнительские права на песню группы «Комбинация». Однако суд встал на сторону ответчика, то есть компании «Рестрим Медиа».
Ранее арбитраж в Москве отклонил иск «Мираж-Медиа» — компанию связывают с создателем группы «Мираж» Андреем Литягиным — к продюсерскому центру Маргариты Суханкиной о взыскании 5 млн рублей и запрете использовать название коллектива.
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