ВСУ повредили предприятие в Орловской области в ходе ракетной атаки
ВСУ повредили предприятие в Советском районе Орла в ходе ракетной атаки. Об этом сообщил губернатор 57-го региона Андрей Клычков в своих соцсетях.
По его словам, удар пришелся по гражданскому объекту в час пик, когда люди возвращались с работы домой. К месту происшествия стянулись специалисты экстренных служб. Они локализуют последствия.
Информация о пострадавших и масштабе повреждений пока уточняется, объяснил Клычков.
На днях в Туапсинском муниципальном округе украинские БПЛА повредили остекление трех зданий. Обломки дронов упали по двум адресам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Львова-Белова: Детям из Алешек Херсонской области окажут помощь
- «Иди и смотри!»: Чем скандал с клипом Крида грозит светской львице Карпуть
- Наркологи сравнили опасность онлайн-казино и ставок у букмекеров
- СМИ: Без Starlink оборона Украины рухнет
- «Обнажал нервы общества»: Каким запомнят Рю Мураками
- Демограф объяснил, почему женатые мужчины и родившие женщины живут дольше
- Апина проиграла суд из-за прав на хит «Комбинации» из «Слова пацана»
- ВСУ повредили предприятие в Орловской области в ходе ракетной атаки
- ВС России вводят режим тишины на Херсонском направлении с 27 октября
- СМИ назвали пять кандидатов ЕС в переговорщики с Россией