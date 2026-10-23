ВСУ повредили предприятие в Орловской области в ходе ракетной атаки

По его словам, удар пришелся по гражданскому объекту в час пик, когда люди возвращались с работы домой. К месту происшествия стянулись специалисты экстренных служб. Они локализуют последствия.



Информация о пострадавших и масштабе повреждений пока уточняется, объяснил Клычков.



На днях в Туапсинском муниципальном округе украинские БПЛА повредили остекление трех зданий. Обломки дронов упали по двум адресам.

