ВСУ повредили предприятие в Орловской области в ходе ракетной атаки

ВСУ повредили предприятие в Советском районе Орла в ходе ракетной атаки. Об этом сообщил губернатор 57-го региона Андрей Клычков в своих соцсетях.

В Тамбовской области после атаки ВСУ произошел пожар на территории предприятия

По его словам, удар пришелся по гражданскому объекту в час пик, когда люди возвращались с работы домой. К месту происшествия стянулись специалисты экстренных служб. Они локализуют последствия.

Информация о пострадавших и масштабе повреждений пока уточняется, объяснил Клычков.

На днях в Туапсинском муниципальном округе украинские БПЛА повредили остекление трех зданий. Обломки дронов упали по двум адресам.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ОрелОрловская ОбластьРоссияРакетный Удар

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