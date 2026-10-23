«Обнажал нервы общества»: Каким запомнят Рю Мураками
Начинать знакомство с творчеством писателя лучше с его дебютного романа «Все оттенки голубого», посоветовала НСН Екатерина Писарева.
Знаменитый японский писатель считался провокатором и интеллектуалом, обладал собственным узнаваемым стилем и не пытался понравиться аудитории, чем и завоевал ее симпатии, объяснила НСН шеф‑редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.
Японский писатель Рю Мураками умер в возрасте 74 лет, сообщило издательство Gentosha. Уточняется, что литератор скончался у себя дома еще 17 октября. Его дебютный роман «Все оттенки голубого» вышел в 1976 году, а всего из-под его пера вышло более 40 произведений. Писарева подчеркнула, что творчество Рю Мураками отличалось провокативностью, жесткостью и прямолинейностью.
«Рю Мураками — культовый японский автор, по моим ощущениям, очень популярный именно в нулевые. Его часто сравнивали с Харуки Мураками, но если последний более меланхоличный и местами поэтичный, то проза Рю отличалась прямолинейностью, жестокостью и натурализмом. Он нередко брался за сложные социальные темы, обнажал нервы общества. Считается, что Рю Мураками — мастер психологической прозы, он всегда умел говорить без прикрас о самых травмирующих эпизодах из жизни героев, оголял то, что другие авторы старались не выносить на обсуждение. На родине он был известен, но считался провокатором и интеллектуалом. Сам экранизировал некоторые свои книги, перерабатывал их сценарии. Все его романы 18+ — во многих есть сцены секса и насилия, галлюцинаций и попыток исследовать собственные границы», — отметила она.
Писарева отметила, что писатель во всех своих книгах сохранял узнаваемый авторский стиль.
«Самые известные его книги — это "Все оттенки голубого", который считается японским "Реквиемом по мечте", "Дети из камеры хранения" о сводных братьях и брошенных детях и "Мисо-суп" об изнанке ночного Токио. Начинать знакомство рекомендую хронологически, с дебютного романа писателя о молодом поколении Японии — "Все оттенки голубого". Можно почитать его "69" о школьниках старших классов в Токио или "Паразитов" о распаде личности в затворничестве. Вообще у Мураками очень узнаваемый стиль — что бы вы ни взяли, это будет беспощадно, эпатажно, чувственно и провокационно. Говорит ли он о социальном неравенстве или душевных переживаниях, точно одно — Мураками никогда не щадил чувства читателей и не пытался понравиться. Возможно, как раз именно этим он и завоевал большую симпатию аудитории. Не удивлюсь, если какую-нибудь из книг Мураками мы еще увидим в "Пропущенных шедеврах" Ясной Поляны или другой литературной премии», — поделилась собеседника НСН.
Ранее Екатерина Писарева рассказывала НСН, в чем заключается особенность получившей в 2026 году Нобелевскую премию по литературе писательницы Энн Карсон, и за что ее отметил Комитет.
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