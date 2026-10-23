Наркологи сравнили опасность онлайн-казино и ставок у букмекеров
Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с Life спрогнозировал взрывной рост числа людей с игровой зависимостью в случае легализации онлайн-казино. По его словам, непонятно, как это регулировать, и в итоге вырастет нагрузка на экономику.
Его коллега Алексей Казанцев подчеркнул, что по механизму формирования зависимости оба варианта не отличаются. Букмекер закладывает в работу маржу, а игрок не может предсказать все обстоятельства спортивного события и гарантировать выигрыш. Финансовый контроль над отраслью сам по себе не снизит риск лудомании.
Он лишь позволит учитывать участников и обороты, но не устранит причины зависимого поведения.
Врач не стал однозначно прогнозировать расширение аудитории, поскольку нелегальные онлайн-казино уже доступны и продвигаются блогерами, но и сокращения числа игроков не ждет. В качестве ограничителей Казанцев предложил лимиты на время и суммы расходов за сессию, сутки или другой период, плюс обязательные охлаждающие паузы и возможность самозапрета.
По словам эксперта, последствия зависимости затрагивают и окружение: в поисках денег человек обманывает близких, коллег и работодателей, выдумывает чрезвычайные обстоятельства.
Недавно рассказывали, как нужно отрегулировать игорный бизнес в РФ.
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