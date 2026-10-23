Наркологи сравнили опасность онлайн-казино и ставок у букмекеров

Его коллега Алексей Казанцев подчеркнул, что по механизму формирования зависимости оба варианта не отличаются. Букмекер закладывает в работу маржу, а игрок не может предсказать все обстоятельства спортивного события и гарантировать выигрыш. Финансовый контроль над отраслью сам по себе не снизит риск лудомании.



Он лишь позволит учитывать участников и обороты, но не устранит причины зависимого поведения.



Врач не стал однозначно прогнозировать расширение аудитории, поскольку нелегальные онлайн-казино уже доступны и продвигаются блогерами, но и сокращения числа игроков не ждет. В качестве ограничителей Казанцев предложил лимиты на время и суммы расходов за сессию, сутки или другой период, плюс обязательные охлаждающие паузы и возможность самозапрета.



По словам эксперта, последствия зависимости затрагивают и окружение: в поисках денег человек обманывает близких, коллег и работодателей, выдумывает чрезвычайные обстоятельства.



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