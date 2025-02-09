Трамп обновил рекорд по числу принятых указов за первые 100 дней президентства
Президент США Дональд Трамп за первые три недели у президентства обновил рекорд по числу принятых указов. Об этом сообщает ABC News.
По сообщению ABC News, Трамп подписал уже 54 указа. Это больше, чем у любого другого президента за первые 100 дней у руля Белого дома со времен экс-президента Гарри Трумэна, который руководил США с 1945 по 1953 год.
Как ранее сообщили в Белом доме, в свой первый же день на посту Трамп подписал 42 указа и принял 115 кадровых решений. Для сравнения, Джо Байден за первый день в должность подписал всего 17 документов.
Так, 21 января Трамп подписал указ о признании в США существования только двух полов - мужского и женского, а также о запрете на участие сменивших пол мужчин в женских спортивных соревнованиях. Кроме того, Дональд Трамп подписал указ о создании американской системы ПРО "Железный купол". Также Трамп приостановил доступ бывшего главы государства Джо Байдена к секретным сведениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спортивный комментатор Скворцов попал в реанимацию
- В Москве сотрудники МЧС спасли подростка, провалившегося под лед
- В Анапе полицейские применили оружие для задержания нарушителя
- Автомобиль с несколькими людьми улетел в канал в Дагестане
- Гладков: Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ
- Трамп обновил рекорд по числу принятых указов за первые 100 дней президентства
- Собянин рассказал о новом рекорде посещаемости театров в Москве
- В Астрахани пять человек пострадали в результате ДТП с грузовиком
- Садовничий: Суперкомпьютер МГУ для развития ИИ-систем достиг полной загрузки
- На севшем на мель на Сахалине китайском балкере две пробоины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru