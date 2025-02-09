Трамп обновил рекорд по числу принятых указов за первые 100 дней президентства

По сообщению ABC News, Трамп подписал уже 54 указа. Это больше, чем у любого другого президента за первые 100 дней у руля Белого дома со времен экс-президента Гарри Трумэна, который руководил США с 1945 по 1953 год.

Как ранее сообщили в Белом доме, в свой первый же день на посту Трамп подписал 42 указа и принял 115 кадровых решений. Для сравнения, Джо Байден за первый день в должность подписал всего 17 документов.

Так, 21 января Трамп подписал указ о признании в США существования только двух полов - мужского и женского, а также о запрете на участие сменивших пол мужчин в женских спортивных соревнованиях. Кроме того, Дональд Трамп подписал указ о создании американской системы ПРО "Железный купол". Также Трамп приостановил доступ бывшего главы государства Джо Байдена к секретным сведениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».